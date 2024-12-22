Борьба за микрофон в караоке обернулась поножовщиной в Павлодаре

Инцидент произошел в июле 2024 года – 52-летний мужчина отправился со знакомым в бар. В попытке спеть песню, между ними завязалась потасовка, которая закончилась дракой. В городском суде рассмотрели дело, передает ИА «NewTimes.kz» .

Фото: Pixabay

Как пишет издание irbistv.kz, борьба за микрофон началась сначала в заведении, а после продолжилась на улице. В какой-то момент обвиняемый достал нож, нанес один удар в грудь оппонента и убежал. Потерпевший на секунду даже подумал, что его убили.

Так как удар пришелся в область сердца, уже подумал, что его убили. Удар ножом нанес правой рукой, попал в бок, в область сердца, т.е. в грудную клетку. Нож описать не может, так как все произошло быстро, но он был складной. Он увидел на себе кровь, его футболка была вся в крови, и ему стало плохо. После этого он стал терять сознание и сразу упал, - указаны показания потерпевшего в приговоре суда.

Обвиняемый своей вины не признал, сославшись на оборону. По итогу, в суде вынесли приговор, признав павлодарца виновным и назначив 3 года лишения свободы.