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22.12.2024, 17:50

Мандарины из каких стран покупают в магазинах казахстанцы

Новости Казахстана 0 320

Стоимостный объем импорта за десять месяцев текущего года приблизился к 32,8 млн долларов США. Основными поставщиками новогоднего атрибута стали Китай, Пакистан и Турция, передает ИА «NewTimes.kz».

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Как пишет Energyprom, за первые девять месяцев текущего года в Казахстан завезли 51,4 тыс тонн мандаринов и разных цитрусовых гибридов — танжеринов, сатсумы, клементинов, вилкингов и т. д. По итогам 2024 года импорт мандаринов в Казахстан превысит прошлогодний показатель. В 2023-м в РК было ввезено более 107,8 тыс. тонн таких цитрусовых. Что касается денег, то за мандариновое удовольствие, казахстанцы заплатили  около 32,8 млн долларов США. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года страна увеличила свой «мандариновый счет» на 36,2%. Рост связан исключительно с наращиванием объемов поставок в натуральном выражении. Расчетная стоимость тонны импортных мандаринов осталась на уровне прошлого года.

Импортерами, в основном остаются Китай (чья доля в поставках этого товара составляет 53,6%), Пакистан, где за девять месяцев из этой южноазиатской страны в РК было поставлено 16,4 тыс тонн мандаринов, или 32% и Турция. Правда, везут оттуда значительно меньше, чем из Китая и Пакистана: 4,9 тыс. тонн за январь–сентябрь текущего года. Из Марокко, чьи мандарины любят продавать торговцы на рынках, доля импорта мизерна, она составляет всего 0,3% от общего объема поставок в РК.

Одной из причин, по которым Казахстан с 2022 года наращивает импорт мандаринов, стал растущий объем потребления внутри страны. Это можно проследить по результатам выборочных обследований, которые раз в квартал проводят специалисты БНС. В инфографике видно, что за последний год — с третьего квартала 2023-го по третий квартал 2024-го — потребление этих оранжевых фруктов росло каждый квартал. Самый высокий уровень потребления мандаринов ожидаемо наблюдался в первом и четвёртом кварталах. Например, в январе–марте текущего года жители РК съедали в среднем по 2,1 кг таких цитрусовых за квартал (плюс 16,6% к аналогичному периоду 2023-го). В последнем же квартале прошлого года каждый казахстанец съел в среднем 1,5 кг мандаринов — на 52,5% больше, чем годом ранее

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