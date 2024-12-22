Мать ученика военного лицея обвинила педагогов в жестоком обращении с детьми в Атырау

Многодетная мать, обладательница медали «Алтын алка» обвинила педагогов школы «Сармат», из которой отчислили ее сына 10-классника, в жестоком обращении с детьми, сообщает «Мой Город» .

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Воспитатель заявил, что якобы нашел у моего сына насвай, и за нарушение дисциплины угрожал ему ножом, применял электрошокер. Но о том, что мой сын употреблял насвай никаких доказательств нет. Школа не предоставила ни видеозапись, ни фото, ни свидетелей. За это его исключили со школы, и теперь мой ребенок в стрессе сидит дома, - рассказала мама мальчика Нургуль Лампусинова.

По ее словам, инцидент произошел 4 декабря. После этого Лампусинова самостоятельно сдала сына на анализы, которые не выявили следов химических веществ. Несмотря на это, руководство лицея приняло решение об отчислении ученика.

Директор школы «Сармат» Нурлан Елеуов заявил, что в декабре был составлен акт об изъятии химического вещества, и была вызвана мать ученика. Однако на педагогический совет, где рассматривался этот вопрос, она не явилась. Решение об отчислении было поддержано родительским комитетом и попечительским советом школы.

По словам Елеуова, анализы, которые предоставила мать ученика, сделаны спустя несколько дней в частной лаборатории, а не в наркодиспансере, что, по мнению школы, снижает их достоверность.

Также в школе утверждают, что ранее ученик был замечен в употреблении электронных сигарет и получил предупреждение.

Директор добавил, что родители до сих пор не забрали документы отчисленных учеников, лишая их возможности продолжить обучение в другой школе.

Как стало известно, еще один ученик был исключен за систематический буллинг. Его родители также подали заявление в полицию.

Второй ученик был исключен за то, что занимался буллингом, он систематически обижал ученика 7 класса. Это произошло через четыре дня после инцидента с первым учеником. По этому случаю у нас тоже было разбирательство внутри школы, и родители этих ребят решили скооперироваться. На данный момент идет расследования по двум этим случаям, - рассказал директор школы.

По данному факту департамент полиции Атырауской области зарегистрировал уголовное дело по части 2 статьи 140 УК РК (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Проводится расследование, иная информация не разглашается.