Скандал Черчесова в Казахстане попал в топ футбольных провалов года в России

Скандальный случай с главным тренером сборной Казахстана по футболу Станиславом Черчесовым, вызвавший резонанс в казахстанском обществе, занял девятое место в топ-10 футбольных провалов 2024 года по версии российского YouTube-канала «Мяч Production», передает « Голос народа » со ссылкой на Sports.kz .

Фото: РФС

Скандал произошел на пресс-конференции Черчесова после матча Лиги наций со Словенией. Один из журналистов задал российскому специалисту вопрос на казахском языке, на что тот ответил фразой: «ты по-французски сейчас говоришь?».

Данный инцидент вызвал общественный резонанс, который обсуждался в мажилисе парламента РК. Позднее в КФФ сообщили, что наставник футбольной сборной был оштрафован.