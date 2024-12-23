Макпал Исабекова рассказала причину грусти многих женщин

Казахстанские звезды все чаще прибегают к разнообразию в своих социальных сетях, чтобы завлечь глаз подписчиков, передает Liter.kz .

Фото: instagram.com/makosyai/

Певица Макпал Исабекова не исключение, помимо концертов, различных выступлении и рекламы, она снимает смешные reels.

В моем возрасте уже не страдают от любви, если я грустная, значит мне не хватает денег, - подписала видео артистка.

Также она обратилась к своим подписчицам, согласны ли они с ней.

Видео набрало множество просмотров и комментариев.