Макпал Исабекова рассказала причину грусти многих женщин

Казахстанские звезды все чаще прибегают к разнообразию в своих социальных сетях, чтобы завлечь глаз подписчиков, передает Liter.kz.
Певица Макпал Исабекова не исключение, помимо концертов, различных выступлении и рекламы, она снимает смешные reels.
В моем возрасте уже не страдают от любви, если я грустная, значит мне не хватает денег, - подписала видео артистка.
Также она обратилась к своим подписчицам, согласны ли они с ней.
Видео набрало множество просмотров и комментариев.
“Однозначно, это 30+ у всех так”.
“С рождением детей все мы становимся задумчивыми”.
“Еще одного надо родить, чтоб от государства еще пособия получить”.
“В моем возрасте только поддерживать подобные рилсы, кто согласен прошу лайки”.
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