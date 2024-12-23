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22.12.2024, 21:35

Макпал Исабекова рассказала причину грусти многих женщин

Новости Казахстана 0 326

Казахстанские звезды все чаще прибегают к разнообразию в своих социальных сетях, чтобы завлечь глаз подписчиков, передает Liter.kz.

Фото: instagram.com/makosyai/
Фото: instagram.com/makosyai/

Певица Макпал Исабекова не исключение, помимо концертов, различных выступлении и рекламы, она снимает смешные reels.

В моем возрасте уже не страдают от любви, если я грустная, значит мне не хватает денег, - подписала видео артистка.

Также она обратилась к своим подписчицам, согласны ли они с ней.

Видео набрало множество просмотров и комментариев.

“Однозначно, это 30+ у всех так”.

“С рождением детей все мы становимся задумчивыми”.

“Еще одного надо родить, чтоб от государства еще пособия получить”.

“В моем возрасте только поддерживать подобные рилсы, кто согласен прошу лайки”.

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