Можно ли ездить на мопеде зимой в Казахстане

В Казахстане, особенно в Алматы, мопеды пользуются огромной популярностью у служб доставки. Весь год на улицах можно увидеть сотни курьеров, молниеносно развозящих заказы. Однако когда дело доходит до зимы, задуматься стоит: насколько безопасно и уместно использовать мопед в холодные месяцы, узнавал Tengri Auto.
Тем не менее зима пишет свои правила. На рынке Казахстана отсутствует специальная зимняя резина для мопедов. Это объясняется тем, что мопеды более распространены в жарких странах, где нет потребности в такой продукции.
Водители мопедов, особенно курьеры, по сути, рискуют ради заработка. Покрытые льдом или снегом дороги создают огромную опасность для управления таким транспортом.
В итоге мопеды зимой остаются на долю смелых или нуждающихся. Это происходит на их собственный страх и риск, с пониманием всех последствий такого выбора. Однако стоит помнить, что катаясь на мопеде зимой, они также подвергают риску и других людей.
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