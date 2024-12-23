Можно ли ездить на мопеде зимой в Казахстане

Как нам сообщили в Комитете административной полиции, в Казахстане нет официального запрета на использование мопедов в зимнее время. Поэтому, в теории, передвигаться на этом транспорте можно круглый год.

Тем не менее зима пишет свои правила. На рынке Казахстана отсутствует специальная зимняя резина для мопедов. Это объясняется тем, что мопеды более распространены в жарких странах, где нет потребности в такой продукции.

Водители мопедов, особенно курьеры, по сути, рискуют ради заработка. Покрытые льдом или снегом дороги создают огромную опасность для управления таким транспортом.

В итоге мопеды зимой остаются на долю смелых или нуждающихся. Это происходит на их собственный страх и риск, с пониманием всех последствий такого выбора. Однако стоит помнить, что катаясь на мопеде зимой, они также подвергают риску и других людей.