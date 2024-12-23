18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
523.72
544.09
5.2
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
23.12.2024, 10:18

Назван самый "свадебный" город Казахстана

Новости Казахстана 0 677

Филиал Госкорпорации "Правительство для граждан" по Алматы заявляет, что за 2024 год в городе зарегистрировано 19 778 союзов. Согласно эти данным, Алматы находится на первом месте среди молодоженов по Казахстану, сообщает Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz

Стоит отметить, что в районных отделах РАГС города ежедневно регистрируют около 160 браков.

Средний возраст пар, подающих заявление на заключение брака, составляет 27 лет для мужчин и 25 лет для женщин.

Согласно статье 10 Кодекса РК "О браке и семье", брачный возраст устанавливается для мужчин и женщин в восемнадцать лет.

"При наличии уважительных причин органы записи актов гражданского состояния по месту государственной регистрации заключения брака могут снизить брачный возраст на срок не более двух лет".Руководитель отдела РАГС Ауэзовского района Гульзия Баимбетова.

К сожалению, число разводов в городе также остается на высоком уровне.

Так, с начала года 4429 пар расторгли свой союз.

Как правило, парам предоставляют месяц на обдумывание перед официальным расторжением брака.

"Чаще всего заявление на развод подают молодые люди. Мы стараемся сохранить брак, даем время подумать и высказаться. Из 10 поданных заявлений 3-4 пары продолжают семейную жизнь, отказываясь от расторжения брака. Мы считаем это результатом нашей работы", – говорит сотрудница РАГСа.

Специалисты напомнили, что для вступления в брак необходимо подать заявление за 15 дней до желаемой даты бракосочетания.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Природа отдохнула: как живет внучка Высоцкого - уже родила семерых и уехала из РоссииНовости Мира
16.12.2024, 17:47 0
Суд принял решение по часовому поясу в КазахстанеНовости Казахстана
18.12.2024, 11:53 0
Казахстанца арестовали и лишили прав из-за наклейки на автоНовости Казахстана
28.11.2024, 18:08 0
Кому из казахстанцев выплатят по 208 тысяч тенгеНовости Казахстана
27.11.2024, 11:06 0
Россиянин побывал в польской столовой и описал увиденное словами «нам поляков не понять»Новости Мира
16.12.2024, 14:20 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...