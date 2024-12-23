Вьетнамцы покупают казахстанскую авиакомпанию - на каком этапе процесс

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В ходе правительственного часа в Мажилисе спикер заверил, что на сегодняшний день ключевые переговоры по определению условий сделки по продаже доли в Qazaq Air завершены.

"20 декабря 2024 года на заседании государственной комиссии по модернизации экономики были одобрены основные условия, до конца года ожидаем принятие положительного решения со стороны совета директоров "Самрук-Казына" и правительства", - сказал Отыншиев во время правчаса в Мажилисе в Астане.

По его словам, к вьетнамскому инвестору предъявляются два требования.