Криминал говорит “рахмет“ государству - мажилисмен о перевозке трупов

Депутат Мажилиса Павел Казанцев поднял вопрос безопасности грузоперевозок посредством такси, работающих на различных платформах, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Сейчас платформенные перевозки грузов и багажа фактически никак не контролируются. На любой подходящей попутке мы можем отправлять самые разные грузы: документ, букет цветов, партию товаров, подарок. Это очень удобно. Но все также знают, что на такой же попутке платформенной можно перевезти оружие, наркотики, сильнодействующие ядовитые вещества. Авторитетно заявляю, что и трупы можно перевозить таким же образом. И криминал здесь тоже говорит "рахмет" государству. Как вы собираетесь регулировать этот серьезнейший вопрос?", - спросил Казанцев во время правчаса в Мажилисе.
На этот вопрос министр транспорта Марат Карабаев ответил следующее:
"Сейчас в мажилисе рассматривается законопроект о почте. В рамках него продвигается норма "несопровождаемый груз". И одним из требований для такого груза является требование к принимающему его - у него должно быть соответствующее техническое оснащение, чтобы, не вскрывая груз, определить его содержимое".
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