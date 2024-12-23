18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
523.72
544.09
5.2
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
23.12.2024, 13:25

Криминал говорит “рахмет“ государству - мажилисмен о перевозке трупов

Новости Казахстана 0 832

Депутат Мажилиса Павел Казанцев поднял вопрос безопасности грузоперевозок посредством такси, работающих на различных платформах, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

"Сейчас платформенные перевозки грузов и багажа фактически никак не контролируются. На любой подходящей попутке мы можем отправлять самые разные грузы: документ, букет цветов, партию товаров, подарок. Это очень удобно. Но все также знают, что на такой же попутке платформенной можно перевезти оружие, наркотики, сильнодействующие ядовитые вещества. Авторитетно заявляю, что и трупы можно перевозить таким же образом. И криминал здесь тоже говорит "рахмет" государству. Как вы собираетесь регулировать этот серьезнейший вопрос?", - спросил Казанцев во время правчаса в Мажилисе.

На этот вопрос министр транспорта Марат Карабаев ответил следующее:

"Сейчас в мажилисе рассматривается законопроект о почте. В рамках него продвигается норма "несопровождаемый груз". И одним из требований для такого груза является требование к принимающему его - у него должно быть соответствующее техническое оснащение, чтобы, не вскрывая груз, определить его содержимое".

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Природа отдохнула: как живет внучка Высоцкого - уже родила семерых и уехала из РоссииНовости Мира
16.12.2024, 17:47 0
Суд принял решение по часовому поясу в КазахстанеНовости Казахстана
18.12.2024, 11:53 0
Казахстанца арестовали и лишили прав из-за наклейки на автоНовости Казахстана
28.11.2024, 18:08 0
Кому из казахстанцев выплатят по 208 тысяч тенгеНовости Казахстана
27.11.2024, 11:06 0
Россиянин побывал в польской столовой и описал увиденное словами «нам поляков не понять»Новости Мира
16.12.2024, 14:20 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...