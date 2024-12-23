Криминал говорит “рахмет“ государству - мажилисмен о перевозке трупов

"Сейчас платформенные перевозки грузов и багажа фактически никак не контролируются. На любой подходящей попутке мы можем отправлять самые разные грузы: документ, букет цветов, партию товаров, подарок. Это очень удобно. Но все также знают, что на такой же попутке платформенной можно перевезти оружие, наркотики, сильнодействующие ядовитые вещества. Авторитетно заявляю, что и трупы можно перевозить таким же образом. И криминал здесь тоже говорит "рахмет" государству. Как вы собираетесь регулировать этот серьезнейший вопрос?", - спросил Казанцев во время правчаса в Мажилисе.