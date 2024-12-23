На переезде Бейнеу-Кульсары грузовой автомобиль столкнулся с поездом

Грузовой автомобиль врезался в поезд на железнодорожном переезде участка Бейнеу-Кульсары, подробнее на Tengri Travel .

Фото: Пресс-служба КТЖ

Детали нам сообщили в пресс-службе компании "КТЖ".

"23 декабря на железнодорожном переезде участка Бейнеу-Кульсары водитель грузового автомобиля допустил ДТП с поездом. Устройства автоматической переездной сигнализации работают исправно. Причины и обстоятельства выясняются. Предварительная причина произошедшего – нарушение водителем правил дорожного движения", – отметили в пресс-службе.

Уточняется, что к счастью, жертв и пострадавших нет.

Как известно, поезд – это не просто способ передвижения, а особое пространство с установленными правилами, которые необходимо соблюдать для комфорта и безопасности всех пассажиров. В пресс-службе компании "Пассажирские перевозки" напомнили о запрещенных действиях в поездах, узнать детали можно по ссылке.