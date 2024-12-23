Расследование трагедии с самолетом Bek Air под Алматы могут возобновить

Министр транспорта Марат Карабаев прокомментировал вопрос касательно расследования трагедии с участием самолета авиакомпании Bek Air, происшедшей пять лет назад, передает Tengri Travel .

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Министр не исключил, что расследование возобновится.

"Расследование завершено, но сейчас есть обращение одного из сотрудников авиакомпании. Согласно нему процедурно рассматривается вопрос о возобновлении расследования", - сказал Карабаев на брифинге в Мажилисе.

Он заверил, что следит за ходом расследования.

"Этим занимается департамент нашего ведомства, и это является одной из моих функциональных обязанностей", - добавил министр.

Напомним, авиакатастрофа с самолетом Bek Air произошла 27 декабря 2019 года. Лайнер вылетел из Алматы в Астану (тогда еще Нур-Султан), но почти сразу потерял высоту. Затем он снес забор и столкнулся с двухэтажным коттеджем недалеко от аэропорта. На борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. В результате крушения погибли 12 человек.

Реконструкция крушения показала, что самолет уже оторвался от земли, но внезапно создался крен. Пилот решил посадить самолет, но не смог выпустить шасси. В момент столкновения со зданием скорость самолета составляла 70 узлов - примерно 126 километров в час.

В мае 2021 года ряд местных чиновников Талгарского района и риелтор были признаны виновными в продаже земли в поселке Гульдала, в районе, где в 2019 году потерпел крушение самолет Bek Air. Их приговорили к различным срокам наказания. В июне 2022 года нескольких бывших чиновников акимата Талгарского района осудили за незаконное отчуждение и последующую продажу земель вблизи аэропорта Алматы в период с 2017 по 2019 год.