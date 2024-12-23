Расследование трагедии с самолетом Bek Air под Алматы могут возобновить

Министр транспорта Марат Карабаев прокомментировал вопрос касательно расследования трагедии с участием самолета авиакомпании Bek Air, происшедшей пять лет назад, передает Tengri Travel.
Министр не исключил, что расследование возобновится.
"Расследование завершено, но сейчас есть обращение одного из сотрудников авиакомпании. Согласно нему процедурно рассматривается вопрос о возобновлении расследования", - сказал Карабаев на брифинге в Мажилисе.
Он заверил, что следит за ходом расследования.
"Этим занимается департамент нашего ведомства, и это является одной из моих функциональных обязанностей", - добавил министр.
Напомним, авиакатастрофа с самолетом Bek Air произошла 27 декабря 2019 года. Лайнер вылетел из Алматы в Астану (тогда еще Нур-Султан), но почти сразу потерял высоту. Затем он снес забор и столкнулся с двухэтажным коттеджем недалеко от аэропорта. На борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. В результате крушения погибли 12 человек.
Реконструкция крушения показала, что самолет уже оторвался от земли, но внезапно создался крен. Пилот решил посадить самолет, но не смог выпустить шасси. В момент столкновения со зданием скорость самолета составляла 70 узлов - примерно 126 километров в час.
В мае 2021 года ряд местных чиновников Талгарского района и риелтор были признаны виновными в продаже земли в поселке Гульдала, в районе, где в 2019 году потерпел крушение самолет Bek Air. Их приговорили к различным срокам наказания. В июне 2022 года нескольких бывших чиновников акимата Талгарского района осудили за незаконное отчуждение и последующую продажу земель вблизи аэропорта Алматы в период с 2017 по 2019 год.
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