Какие пенсионные взносы вырастут в 2025 году в Казахстане

Обязательный пенсионный взнос работодателя в 2025 году планово увеличится с 1,5% до 2,5% от зарплаты работника в Казахстане. Как может вырасти совокупная ставка, читайте в материале NUR.KZ.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Как известно, в Казахстане действует многоуровневая пенсионная система. Часть выплат осуществляется за счет государства, а другая – за счет пенсионных накоплений работников.

Сами накопления формируются из разных источников: за счет пенсионных взносов в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ), а также благодаря инвестиционной деятельности управляющих активами фонда.

При этом взносы на текущий момент, согласно Социальному кодексу РК, делятся на несколько видов:

обязательные пенсионные взносы (ОПВ) – 10% от ежемесячного дохода работника, которые уплачиваются за его счет; обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ) – 5% от ежемесячного дохода работника, занятого на вредной работе, которые работодатель уплачивает за счет собственных средств; добровольные пенсионные взносы (ДПВ) – вкладчики могут самостоятельно выбрать размер и периодичность их уплаты; обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР) – 1,5% от ежемесячного дохода работника, которые работодатель также уплачивает за счет собственных средств, но только за граждан, рожденных с 1 января 1975 года.

При этом уже в 2025 году размер ОПВР вырастет и составит 2,5%. Таким образом, максимальная совокупная ставка пенсионных взносов, без учета добровольных, в следующем году достигнет 17,5% от месячной зарплаты официально трудоустроенного работника.

Отметим, что ставка обязательного пенсионного взноса работодателя в размере 2,5% не является максимальной. Она будет ежегодно увеличиваться, пока не достигнет 5% от зарплаты работника в 2028 году.

Деньги, которые поступают за счет ОПВР, не являются собственностью работников и их нельзя унаследовать. При этом они направляются на условные пенсионные счета, а не на индивидуальные, как остальные взносы.

В будущем именно из накоплений, сформированных из ОПВР, будут назначать пенсионную выплату тем, у кого в силу возраста уже не может быть солидарной пенсии.