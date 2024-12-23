Три тысячи человек ежегодно переезжают из Костанайской области в Россию — Кумар Аксакалов

Аким Костанайской области Кумар Аксакалов ответил на вопрос редакции ИА «NewTimes.kz» о миграции жителей региона в Российскую Федерацию.
Во время брифинга в СЦК Кумару Аксакалову задали вопрос о том, сколько человек покинули регион и переехали в Россию.
«У нас минус, я уже об этом говорил, порядка трех тысяч человек ежегодно мы теряем», — ответил Кумар Аксакалов.
Аким Костанайской области также заявил, что большая часть населения его региона владеет казахским языком.
«Большая часть людей знает, понимает и старается говорить на государственном языке, у нас для этого созданы условия: учебные центры, в районах, городах людей посещает не мало эти центры. Поэтому результаты мы уже видим. Это естественный процесс, в которому люди приходят сами и осознанно. Директивами это сделать невозможно. От этого тоже никуда не деться», — заверил глава аким.
Также мы задали вопрос о переселении казахстанцев с юга на север страны. Программу назвали неэффективной. Председатель Сената Парламента Казахстана Маулен Ашимбаев в феврале 2024 года заявил, что программа добровольного переселения, действующая с 2017 года, не принесла ожидаемых результатов.
Тем не менее, Кумар Аксакалов подчеркнул, что, несмотря на эти выводы, программа всё-таки необходима.
«Эта программа очень нужна, поскольку из трудоизбыточных регионов люди должны переселять в регионы, где нам нужны рабочие руки. Это практика не только нашей страны. Это практика не только нашей страны, многие страны этим занимаются, и мы не исключение. Если процесс миграции существует, то надо восполнять выбывающую рабочую силу, это нужно делать различными механизмами. В том числе, привлекать молодежь в регионы. Поэтому этим будем заниматься», — заключил Аксакалов.
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