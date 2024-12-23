Три тысячи человек ежегодно переезжают из Костанайской области в Россию — Кумар Аксакалов

Во время брифинга в СЦК Кумару Аксакалову задали вопрос о том, сколько человек покинули регион и переехали в Россию.

«У нас минус, я уже об этом говорил, порядка трех тысяч человек ежегодно мы теряем», — ответил Кумар Аксакалов.

Аким Костанайской области также заявил, что большая часть населения его региона владеет казахским языком.

«Большая часть людей знает, понимает и старается говорить на государственном языке, у нас для этого созданы условия: учебные центры, в районах, городах людей посещает не мало эти центры. Поэтому результаты мы уже видим. Это естественный процесс, в которому люди приходят сами и осознанно. Директивами это сделать невозможно. От этого тоже никуда не деться», — заверил глава аким.

Также мы задали вопрос о переселении казахстанцев с юга на север страны. Программу назвали неэффективной. Председатель Сената Парламента Казахстана Маулен Ашимбаев в феврале 2024 года заявил, что программа добровольного переселения, действующая с 2017 года, не принесла ожидаемых результатов.

Тем не менее, Кумар Аксакалов подчеркнул, что, несмотря на эти выводы, программа всё-таки необходима.