Фостер, не нужно выражать нам свое презрение, мы вам не африканские аборигены – мажилисмен

«Действительно, Air Astana мнит себя богом нашего неба. (…) Вопрос Air Astana нужно рассматривать под самым ярким светом. Господин Фостер, оглянитесь на стены, в которых вы находитесь – вы должны подчиняться законам этой страны. (…) Господин Фостер, вы впервые в парламенте, вам были заданы лишь один-два вопроса, но вы с того момента, как въехали на территорию Казахстана, в первую очередь должны защищать интересы граждан Казахстана. (…) Мы платим неимоверные штрафы при возврате билетов. Тут нет ничего смешного. Вы не смейтесь. Вы выражаете нам презрение, сидя здесь. Мы вам не африканские аборигены, которые ничего не понимают. Не заигрывайтесь так, смеясь над нами, выражая нам свое презрение», - сказал смеющемуся в стенах парламента Фостеру на правительственном часе в понедельник депутат мажилиса Едил Жанбыршин.