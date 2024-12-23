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23.12.2024, 18:03

Инцидент с елкой и учителем в Семее - о страшной травме рассказал врач

Новости Казахстана 0 762

Выяснились пугающие подробности инцидента с учителем, пострадавшем во время оформления главной елки в Семее. Корреспондент Tengrinews.kz записал комментарии врача, сообщившего о состоянии учителя.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

По официальным данным, при поступлении молодому мужчине провели экстренную операцию. В дальнейшем ему потребуется еще одно хирургическое вмешательство, чтобы устранить дефект черепа. Сейчас пострадавшего перевели из реанимации в общую палату.

Как рассказал нейрохирург Рашид Ишмухаметов, пациент поступил в медучреждение через час после получения травмы. Состояние было с угрозой для жизни. Дежурный доктор быстро сделал компьютерную томографию и после получения результатов и оперативного обсуждения онлайн, специалисты решили, что необходима экстренная операция, которую и провели.

"Состояние пациента значительно улучшилось, сейчас он находится в общей палате. Шансы на благоприятный исход. Пациент поступил с травмой головного мозга, внутричерепным кровоизлиянием. Есть такое понятие – субдуральная гематома, когда вследствие травмы рвется сосуд и в полости черепа постепенно скапливается кровь. Смысл в том, чтобы успеть сделать операцию до того момента, когда гематома достигнет большого размера и будет представлять угрозу для жизни", - рассказал нейрохирург Рашид Ишмухаметов.

Как объяснил доктор, во время операции, чтобы увеличить шансы на жизнь пострадавшему учителю, часть черепа, где была гематома, удалили. В дальнейшем, ему потребуется еще одна операция, спустя 2-3 месяца, чтобы устранить дефект черепа.

"Это уже плановая процедура. Молодому человеку желательно ее сделать, поскольку отсутствие части черепа создает угрозу нечаянной травмы. На восстановление потребуется 1,5 - 2 месяца. Надо, чтобы человек компенсировался: у него рана на голове, надо швы снять. Пока речь о конкретной дате выписки не стоит. Человек молодой, у него больше шансов на восстановление", - уточнил нейрохирург Рашид Ишмухаметов.

Корреспонденту Tengrinews.kz также удалось поговорить с супругой пострадавшего учителя. Она рассказала подробности произошедшего и высказалась по поводу распространяемой информации о том, что учителя пошли наряжать главную елку Семея добровольно.

"Я спросила, почему он туда пошел... Он поднялся на ту елку ногами. Говорят, что "учителя пошли добровольно". Это ложь. Им сказали: "Идите", и он тоже пошел. Он не пошел туда добровольно. Директор сказал и они пошли. Был приказ сверху", - рассказала супруга учителя Сымбат Аянкызы.

Напомним, в воскресенье, 22 декабря министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев сообщил об этом инциденте, разместив пост на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что 21 декабря в Семее к оформлению новогодней елки привлекли учителей, в результате чего пострадал один из педагогов. Министр отметил, что подобные мероприятия категорически противоречат закону "О статусе педагога", который запрещает привлекать учителей к работам, не связанным с их профессиональной деятельностью.

Позже стало известно, кого уволили за инцидент с пострадавшим учителем. По данным руководителя управления образования области Абай Нуржана Ахметкалиева, был уволен глава отдела образования Семея.

 

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