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23.12.2024, 19:17

"Он попросил 500 тенге": павлодарке пробили сонную артерию из-за отказа

Новости Казахстана 0 1 083

В Павлодаре мужчину обвинили в том, что он пробил ножом женщине сонную артерию после того, как она не дала ему 500 тенге. Сегодня 35-летнему обвиняемому вынесли приговор, передает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

Фото: NUR.KZ
Фото: NUR.KZ
Конфликт во дворе дома по улице Камзина произошел в июле 2024 года. По словам потерпевшей, напавшего на нее мужчину она видела в тот вечер впервые. 36-летняя горожанка подошла к знакомым, а незнакомец сидел рядом на лавочке.

"Слово за слово, у нас с ним там что-то случилось. Он у меня 500 тенге спросил, я говорю: "Нет у меня". Ну и все, чтобы избежать конфликта, я начала отходить в сторону. Он меня окликнул, я развернулась, смотрю, он уже идет в мою сторону и нанес мне удар в правую сторону, в предплечье, задев сонную артерию", - рассказала потерпевшая.

Женщина попала в реанимацию, а в отношении нападавшего открыли уголовное дело по ст.24 ч.3 - ст.99 ч.1 УК РК (Покушение на убийство).

В ходе судебных заседаний статью изменили на 106 ч.1 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Сегодня мужчине огласили приговор, признав виновным.

"Признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.106 УК РК, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет", - огласила приговор судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области Айнура Юсупова.

Суд также назначил возмещение морального вреда потерпевшей в 2 миллиона тенге. Ранее 35-летний мужчина неоднократно был судим, а потому в его действиях признали опасный рецидив преступлений. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, в июле этого года очевидец рассказал, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения вышел с женщиной из подъезда с ножом и воткнул его ей в горло, после чего спокойно ушел с места происшествия. Его задержала полиция через 10 минут. Пострадавшую с колото-резаной раной шеи доставили в клиническую больницу и прооперировали. В полиции возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

Согласно ст.106 ч.1 УК РК умышленное причинение тяжкого вреда здоровью наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет. 

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