Как посмотреть записи с камер "Сергек"

Для этого нужно выполнить следующие шаги:
- Зайдите на сайт qamqor.gov.kz;
- Выберите раздел "Обжалование административных правонарушений";
- Авторизуйтесь с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП);
- Перейдите в раздел "Ваши административные правонарушения";
- В правой части экрана нажмите на значок документа и выберите опцию "Просмотреть фото-видео";
- Подпишите запрос через ЭЦП.
После обработки заявки вы получите доступ к соответствующим медиафайлам.
По ссылке можно ознакомиться с видеоинструкцией.
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