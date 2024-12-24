Как посмотреть записи с камер "Сергек"

У казахстанцев появилась возможность просмотреть фото- и видеоматериалы с камер "Сергек", передает inbusiness.kz .

Фото: gov.kz

Для этого нужно выполнить следующие шаги:

Зайдите на сайт qamqor.gov.kz;

Выберите раздел "Обжалование административных правонарушений";

Авторизуйтесь с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП);

Перейдите в раздел "Ваши административные правонарушения";

В правой части экрана нажмите на значок документа и выберите опцию "Просмотреть фото-видео";

Подпишите запрос через ЭЦП.

После обработки заявки вы получите доступ к соответствующим медиафайлам.

По ссылке можно ознакомиться с видеоинструкцией.