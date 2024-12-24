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24.12.2024, 05:28

Черчесов может покинуть пост: ситуацию вокруг “увольнения“ тренера разъяснили в Казахстане

Новости Казахстана 0 348

Казахстанский журналист и комментатор Ермухамед Маулен подробно осветил ситуацию вокруг главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова, передает Tengri Sport со ссылкой на Vesti.kz.

Фото: КФФ
Фото: КФФ

Маулен ранее сообщил, что решение об отставке российского специалиста было принято новым президентом Казахстанской федерации футбола, Маратом Омаровым.

"Слухи про уход Черчесова ходят. Я просто дал информацию, что юристы федерации изучают контракт. Руководство поменялось, пришли новые люди, и никто из них не знает, что в контракте у Черчесова. Они разбираются, как можно расторгнуть контракт или наоборот продолжить работу. Но скорее всего, новый президент хочет поменять главного тренера. Не знаю, какие у него мысли, но у нас в Казахстане при смене президента федерации сразу меняется и главный тренер. Думаю, по этой же схеме новый президент и хочет уволить Черчесова", - сказал Маулен.

По словам журналиста, руководство федерации недовольно результатами и качеством игры сборной Казахстана. При этом он отметил, что "неустойка в миллион евро" - возможный сценарий. Маулен отметил, что сам контракт он не видел.

"Думаю, увольнение Черчесва может произойти к 15 января. Сейчас новый президент проводит проверку и аудит, а потом уже к 10 января будет принимать кардинальное решение. Многих сотрудников могут уволить, а потом придет его команда, но это естественные процессы", - отметил Ермухамет Маулен.

Шансы Черчесова остаться оценю 50/50. Если новый президент и его окружение подумают иначе, то и решение будет другое. Но в кулуарах казахстанского футбола есть разговоры, что президент уже ищет нового тренера, сказал Маулен.

Напомним, Черчесов был представлен на своем посту летом 2024 года. Под его руководством сборная Казахстана провела шесть матчей (все в Лиге наций), в которых добилась одной ничьей и пять проиграла с общим счетом 0:15.

Добавим, что 20 декабря в Астане состоялись выборы президента Казахстанской федерации футбола (КФФ). Безоговорочным победителем, набравшим 94 процента голосов (34/36), стал 36-летний Омаров.

Прежним руководителем КФФ был Адлет Барменкулов, при котором свою должность получил Черчесов.

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