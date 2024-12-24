Колонны из большегрузов толкают водителей на риски: почему фуры стоят на границе с Россией

Тяжелая ситуация на республиканских трассах вызвала возмущение у водителей. Водители фур стоят в километровых очередях, а остальные выезжают на встречку, чтобы их объехать. Чем вызвана проблема, узнавал Tengri Auto .

Фото: depositphotos.com

По данным комитета административной полиции, причиной стало усиление контроля на границе с Российской Федерацией.

"Грузовики стоят на пункте пропуска через границу.

Очередь связана с ужесточением проверок российской стороной на границе. Явление не постоянное, а скорее создано искусственно российской стороной на введенные санкции", - отметили в пресс-службе комитета.

Также ситуацию осложняют неблагоприятные погодные условия. В результате ухудшения погоды движение на трассах периодически перекрывается.

"Скопление образовано на российской территории в следствии закрытия дорог из-за ухудшения погодных условий там.

В связи с чем водители-перевозчики ищут альтернативные пункты пропуска (близлежащие) для пересечения границ", - рассказали в пресс-службе комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

Водители большегрузов активно делятся видео, демонстрируя, как часами стоят в очередях при морозной погоде.

Водители легковых авто тоже не молчат: многие признаются, что вынуждены обгонять грузовики по встречной полосе. Один из водителей опубликовал видео, на котором видно, как он преодолел всю трассу по "встречке", иногда выезжая на обочину, чтобы пропустить встречный транспорт.

Такие действия допустимы благодаря разметке на этой трассе, но водитель обязан не создавать помех и аварийных ситуаций.

"На будущее будем инициировать предложение перед Министерством транспорта на расширение полос на подходах к пунктам пропуска", - отметили в пресс-службе комитета административной полиции.

На этой трассе расположено около 20 сел и районных центров. При этом каждое утро трасса загружена международными грузоперевозками, что значительно ухудшает ситуацию. При обгоне очень много людей попадает в аварии.