Бесплатно решать споры по всем кредитам начали в Казахстане

В Казахстане расширили полномочия банковского омбудсмана. Теперь он может решать споры между гражданами и банками по всем видам займов. Как это защитит заемщиков, читайте в материале NUR.KZ.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В текущем году в Казахстане ввели в действие ряд законодательных поправок , которые усиливают права заемщиков. Так, например, одно из изменений коснулось банковского омбудсмана.

Как объяснили в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка, с 21 декабря его полномочия были заметно расширены.

Теперь он может рассматривать финансовые споры между заемщиками и кредиторами по всем видам кредитов, в том числе и потребительским. До этого момента омбудсман мог участвовать в спорах только по ипотечным займам.

Отметим, что его услуги бесплатные, а работает он как независимый арбитр, способствующий разрешению конфликтов без необходимости обращения в суд.

Перед обращением к банковскому омбудсману заемщик должен обратиться к своему кредитору.

При этом важно отметить, что сам независимый арбитр не может участвовать в делах, которые уже были переданы в суд. Также он не будет рассматривать обращения, направленные повторно при отсутствии новых обстоятельств дела.

Как считают в агентстве, нововведения усилят защиту прав заемщиков и улучшат систему разрешения финансовых споров

Напомним, также с 21 декабря в стране впервые начал действовать институт микрофинансового омбудсмана. Его задачи аналогичны банковскому, но работать он будет с клиентами микрофинансовых организаций.