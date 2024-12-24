«Выкололи глаза, выбили зубы»: мать женщины, чье тело нашли в сумке в Алматы, рассказала подробности

Стали известны подробности смерти женщины, тело которой обнаружили в сумке на окраине Алматы. Мать погибшей уверяет: ее 39-летнюю дочь пытали, а после зверски убили. По ее словам, изверги выкололи жертве глаза и выбили все зубы. На теле остались множественные гематомы. Но подозреваемый свою вину не признает, ередает « Голос народа » со ссылкой на телеканал КТК .

Кадр из видео

Предполагаемого преступника задержали через два дня после обнаружения страшной находки.

По словам матери погибшей, подозреваемый вместе с ее дочерью отправился на съемную квартиру. И вышел оттуда только спустя три дня. А потом вернулся с хозяйственными сумками в руках. И окончательно покинул арендованное жилье уже с заполненным мешком, где, вероятно, и находился труп.

Родственница уверяет, задержали не всех. Якобы в деле замешан и хозяин квартиры. В полиции назначили судебную экспертизу. Другие детали расследования разглашению не подлежат.

Известно, что у погибшей остались трое детей и гражданский муж.

«Я считаю, что это сделал не один человек. На ее лице не было живого места. Сначала я ее даже не узнала. Глаза, зубы – ей все выбили. Подозреваемый говорит, что они пошли выпить, отдохнуть. И якобы моя дочь пошла в душ и там упала. А он испугался и поэтому выкинул тело. Но почему тогда она вся в синяках? Ее точно насиловали или пытали. И я знаю, там замешан хозяин этого съемного жилья. Но он работает полицейским. Поэтому я прошу, чтобы дело расследовали честно», - заявила мать погибшей Жанна Турсынбаева.

Напомним, случай произошел в начале декабря, Во дворе алматинской высотки на окраине города местные жители обнаружили тело женщины в сумке. Люди говорят, труп был завернут в одежду и обмотан скотчем. Сумка находилось в укромном месте. Соседи и очевидцы позже поделились подробностями той ночи, когда нашли сумку с телом женщины внутри.