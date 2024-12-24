«Выкололи глаза, выбили зубы»: мать женщины, чье тело нашли в сумке в Алматы, рассказала подробности

Стали известны подробности смерти женщины, тело которой обнаружили в сумке на окраине Алматы. Мать погибшей уверяет: ее 39-летнюю дочь пытали, а после зверски убили. По ее словам, изверги выкололи жертве глаза и выбили все зубы. На теле остались множественные гематомы. Но подозреваемый свою вину не признает, ередает «Голос народа» со ссылкой на телеканал КТК.
Предполагаемого преступника задержали через два дня после обнаружения страшной находки.
По словам матери погибшей, подозреваемый вместе с ее дочерью отправился на съемную квартиру. И вышел оттуда только спустя три дня. А потом вернулся с хозяйственными сумками в руках. И окончательно покинул арендованное жилье уже с заполненным мешком, где, вероятно, и находился труп.
Родственница уверяет, задержали не всех. Якобы в деле замешан и хозяин квартиры. В полиции назначили судебную экспертизу. Другие детали расследования разглашению не подлежат.
Известно, что у погибшей остались трое детей и гражданский муж.
«Я считаю, что это сделал не один человек. На ее лице не было живого места. Сначала я ее даже не узнала. Глаза, зубы – ей все выбили. Подозреваемый говорит, что они пошли выпить, отдохнуть. И якобы моя дочь пошла в душ и там упала. А он испугался и поэтому выкинул тело.
Но почему тогда она вся в синяках? Ее точно насиловали или пытали. И я знаю, там замешан хозяин этого съемного жилья. Но он работает полицейским. Поэтому я прошу, чтобы дело расследовали честно», - заявила мать погибшей Жанна Турсынбаева.
Напомним, случай произошел в начале декабря, Во дворе алматинской высотки на окраине города местные жители обнаружили тело женщины в сумке. Люди говорят, труп был завернут в одежду и обмотан скотчем. Сумка находилось в укромном месте. Соседи и очевидцы позже поделились подробностями той ночи, когда нашли сумку с телом женщины внутри.
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