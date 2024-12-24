Дерзкую кражу из ломбарда на 46,5 млн тенге совершили иностранцы в Астане

По информации столичной полиции от 24 декабря 2024 года, установлено, что группа из пяти мужчин заранее тщательно спланировала преступление.

"Злоумышленники добыли ключи от ломбарда и дождались момента, когда сотрудница покинула помещение на обеденный перерыв. Воспользовавшись этой возможностью, они проникли внутрь и украли 654 золотых изделия общей стоимостью 45 млн тенге, а также более полтора миллиона тенге наличными из кассы. После кражи преступники скрылись с места происшествия и покинули город, направившись в западный регион страны", – рассказали в ДП.

Полицейские задержали подозреваемых во дворе одного из домов в Уральске, где те пытались арендовать жилье. Выяснилось, что задержанные являются гражданами другого государства. На данный момент они находятся под стражей, по данному факту проводится досудебное расследование.

В ноябре 2024 года Zakon.kz писал о приговоре по факту кражи наручных часов стоимостью в однокомнатную квартиру.