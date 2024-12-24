Казахстанка примерила сапоги и теперь ее называют “дурой“ на десятках языков мира

Пост в Instagram от астанчанки с примеркой нестандартной обуви от Balenciaga стал вирусным, разлетелся по всему миру и собрал комментарии на десятках языков. Как это произошло и почему, расскажет Tengri Life .

Кадр из видео

Евгения Цуканова выложила пост на свою страницу в Instagram, где она примеряет обувь Balenciaga в форме труб, которая на зарубежных платформах стоит от 2300 долларов (1,2 миллиона тенге) до 3100 долларов (1,62 миллиона тенге) в зависимости от размера.

"Обожаю чокнутые модели обуви! И так как это непосредственно моя и страсть, и работа (больше страсть), то не могла их не примерить", - поделилась Евгения о своих впечатлениях в Instagram.

Сколько просмотров набрал ролик и кто их зрители

Ролик набрал сумасшедшие 30 миллионов просмотров, а количество лайков превысило 48 тысяч. Людей, не сумевших пройти мимо и не прокомментировать, целых 11 тысяч.

Ролик за границей больше всего оценили жители Бразилии и Португалии, их комментарии можно увидеть чаще всего. Далее по популярности идут граждане Турции, США и России.

Как видео попало в рекомендации зарубежных пользователей

При публикации видео астанчанка указала геолокацию Макао в Китае, именно там было снято видео. Как предположила сама Евгения, видео попалось в рекомендации к местным и отдыхающим, те в свою очередь переслали в своим друзьям в Европу и другие страны.

Макао - прибрежный специальный экономический район Китая, прежде всего известен огромным количеством казино. По этой причине часто называют "Китайским Лас-Вегасом".

"Я думаю, это потому что изначально геолокацию поставила "Макао, Китай" там где снимала ролик. Следом, пошли репосты, и уже они зашли на Европу. Много кто в сторис закидывал, те у кого аудитория большая. И так пошло регионами от их перепостов прям начались волны просмотров", - рассказала девушка.

По словам Евгении, алгоритм Instagram считывает язык написанного комментария и предлагает тем странам, где популярен этот язык. Таким образом, комментарии от португальцев заполонили ее пост.

"Я думаю, что эти ботинки очень экологичны, идет дождь, и вы набираете воду, чтобы искупаться", - пошутила девушка из Португалии.

"Когда пытаешься сделать нелепое любой ценой", - отметил неизвестный в комментариях.

"Я хочу встретиться с профессорами университета дизайнера, который это нарисовал", - отметил пользователь на турецком языке.

"Эта женщина знает, что выглядит абсурдно, верно?"- отметил еще один пользователь, намекнув на то что она возможно чокнутая.

Почему астанчанку называют "дурой" на десятках языков

Не все оценили юмор девушки, многие пользователи соцсети восприняли видео всерьез, обвинив Евгению в отсутствии вкуса. В итоге девушку начали называть "дурой", "чокнутой" и разными другими словами комментаторы по всему свету.

"Хороши? Серьезно? С вами все в порядке? Это же *** полный, как и все, что делает "Баленсиага". "Девушка, лечитесь. Как это может нравится и казаться офигенным? Мне кажется если вам дать целлофановые пакеты от любого бренда и вам вручит знаменитая личность, то само собой вы без живых и настоящих эмоций оденете то что преподнесли вам". "Отлично выглядишь, как ампутированный человек". "Ей бы вкуса немного, и мозга". "Рассчитано на идиоток". "Вы наркоманка? Как можно такое носить на свежую голову! Или у вас проблемы со вкусом?", - не стесняются в выражении комментаторы на всех языках мира.

И это несмотря на то, что изначально девушка назвала модель обуви "чокнутой", намекая на то, что и не собирается такие покупать.