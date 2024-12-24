Казахстанка примерила сапоги и теперь ее называют “дурой“ на десятках языков мира

Пост в Instagram от астанчанки с примеркой нестандартной обуви от Balenciaga стал вирусным, разлетелся по всему миру и собрал комментарии на десятках языков. Как это произошло и почему, расскажет Tengri Life.
Евгения Цуканова выложила пост на свою страницу в Instagram, где она примеряет обувь Balenciaga в форме труб, которая на зарубежных платформах стоит от 2300 долларов (1,2 миллиона тенге) до 3100 долларов (1,62 миллиона тенге) в зависимости от размера.
"Обожаю чокнутые модели обуви! И так как это непосредственно моя и страсть, и работа (больше страсть), то не могла их не примерить", - поделилась Евгения о своих впечатлениях в Instagram.
Ролик набрал сумасшедшие 30 миллионов просмотров, а количество лайков превысило 48 тысяч. Людей, не сумевших пройти мимо и не прокомментировать, целых 11 тысяч.
Ролик за границей больше всего оценили жители Бразилии и Португалии, их комментарии можно увидеть чаще всего. Далее по популярности идут граждане Турции, США и России.
При публикации видео астанчанка указала геолокацию Макао в Китае, именно там было снято видео. Как предположила сама Евгения, видео попалось в рекомендации к местным и отдыхающим, те в свою очередь переслали в своим друзьям в Европу и другие страны.
Макао - прибрежный специальный экономический район Китая, прежде всего известен огромным количеством казино. По этой причине часто называют "Китайским Лас-Вегасом".
"Я думаю, это потому что изначально геолокацию поставила "Макао, Китай" там где снимала ролик. Следом, пошли репосты, и уже они зашли на Европу. Много кто в сторис закидывал, те у кого аудитория большая. И так пошло регионами от их перепостов прям начались волны просмотров", - рассказала девушка.
По словам Евгении, алгоритм Instagram считывает язык написанного комментария и предлагает тем странам, где популярен этот язык. Таким образом, комментарии от португальцев заполонили ее пост.
"Я думаю, что эти ботинки очень экологичны, идет дождь, и вы набираете воду, чтобы искупаться", - пошутила девушка из Португалии.
"Когда пытаешься сделать нелепое любой ценой", - отметил неизвестный в комментариях.
"Я хочу встретиться с профессорами университета дизайнера, который это нарисовал", - отметил пользователь на турецком языке.
"Эта женщина знает, что выглядит абсурдно, верно?"- отметил еще один пользователь, намекнув на то что она возможно чокнутая.
Не все оценили юмор девушки, многие пользователи соцсети восприняли видео всерьез, обвинив Евгению в отсутствии вкуса. В итоге девушку начали называть "дурой", "чокнутой" и разными другими словами комментаторы по всему свету.
"Хороши? Серьезно? С вами все в порядке? Это же *** полный, как и все, что делает "Баленсиага". "Девушка, лечитесь. Как это может нравится и казаться офигенным? Мне кажется если вам дать целлофановые пакеты от любого бренда и вам вручит знаменитая личность, то само собой вы без живых и настоящих эмоций оденете то что преподнесли вам". "Отлично выглядишь, как ампутированный человек". "Ей бы вкуса немного, и мозга". "Рассчитано на идиоток". "Вы наркоманка? Как можно такое носить на свежую голову! Или у вас проблемы со вкусом?", - не стесняются в выражении комментаторы на всех языках мира.
И это несмотря на то, что изначально девушка назвала модель обуви "чокнутой", намекая на то, что и не собирается такие покупать.
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