МИД подтверждает: Казахстан станет партнером БРИКС

С 1 января 2025 года Казахстан официально станет страной-партнером БРИКС. Информацию подтвердили в МИД Казахстана, передает Tengrinews.kz .

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Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил СМИ, что Россия получила подтверждение о готовности стать партнерами БРИКС от ряда стран, включая Казахстан. Некоторые страны хотели сразу получить полномасштабное участие, другие хотели участвовать в отдельных мероприятиях в качестве наблюдателей.

"Бесспорно, что одним из важных результатов саммита стало учреждение категории стран-партнеров БРИКС и согласование списка из 13 государств. Этим государствам были направлены соответствующие предложения. Подтверждения о своей готовности стать государством-партнером БРИКС к сегодняшнему дню поступили от Беларуси, Боливии, Индонезии, Казахстана, Кубы, Малайзии, Таиланда, Уганды и Узбекистана", - сказал помощник президента России на брифинге.

Вместе с тем, он добавил, что "в ближайшее время поступят ответы от еще четырех стран, которым также направлены приглашения.

Ранее советник – пресс-секретарь Президента Берик Уали сообщал, что в адрес Касым-Жомарта Токаева поступали предложения о вступлении Казахстана в БРИКС. Уали отметил, что эти предложения внимательно рассматривались Главой государства и по его поручению анализируются соответствующими ведомствами с точки зрения национальных интересов Казахстана.

Для справки: БРИКС (BRICS) - объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии. Организация была основана в июне 2006 года.