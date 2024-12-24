“Интересный“ способ борьбы со льдом на казахстанской трассе сняли на видео

В сети появилось видео, на котором показали "интересный" способ борьбы с заснеженными трассами, передает Tengri Auto .

Кадр из видео

Пользователей сети возмутило видео с пикапом на заснеженной республиканской трассе, с которого мужчина лопатой рассыпал инертный материал для уменьшения скольжения.

"Мне за эту разработку такую премию дадут", "Использование нанотехнологий", "Таких машин с биороботом в Японии точно нет", – иронизируют пользователи.

В "КазАвтоЖоле" нам сообщили, что решение использовать легковой автомобиль было принято из-за высокой интенсивности движения на трассе.