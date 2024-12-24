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24.12.2024, 13:04

“Интересный“ способ борьбы со льдом на казахстанской трассе сняли на видео

Новости Казахстана 0 468

В сети появилось видео, на котором показали "интересный" способ борьбы с заснеженными трассами, передает Tengri Auto.

Кадр из видео
Кадр из видео

Пользователей сети возмутило видео с пикапом на заснеженной республиканской трассе, с которого мужчина лопатой рассыпал инертный материал для уменьшения скольжения.

"Мне за эту разработку такую премию дадут", "Использование нанотехнологий", "Таких машин с биороботом в Японии точно нет", – иронизируют пользователи.

В "КазАвтоЖоле" нам сообщили, что решение использовать легковой автомобиль было принято из-за высокой интенсивности движения на трассе.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями 19-20 декабря, включая метели, обильные осадки в виде снега и дождя, последующее снижение температуры и гололед, на опасном участке трассы Самара – Шымкент (541 километр) образовалась колонна автомобилей. Для расчистки дороги работала специализированная техника (КДМ). Однако, учитывая высокую интенсивность движения, начальник дорожного участка принял экстренное решение обеспечить безопасность водителей, используя инертный материал, который был рассыпан из кузова легкового автомобиля SsangYong пикап, так как специализированная техника не смогла маневрировать в колонне автомобилей. На остальных участках дороги работа спецтехники осуществляется бесперебойно", – ответили в компании.

 

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