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24.12.2024, 14:12

Cколько будут платить за ОСМС казахстанцы в 2025 году

Новости Казахстана 0 485

Сколько будут платить казахстанцы за обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС) в 2025 году, рассказали в Фонде социального медицинского страхования, передает Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Сообщается, что, поскольку в 2025 году размер минимальной заработной платы в Казахстане останется на прежнем уровне, большинство платежей на ОСМС не изменится.

"Основой для расчета взносов для самостоятельных плательщиков и индивидуальных предпринимателей является минимальная заработная плата. В 2025 году ее размер сохранится на том же уровне – 85 000 тенге. А значит, не изменятся и размеры взносов. Ставки для работодателей и работников тоже остаются прежними – 3 и 2 процента соответственно", – говорится в сообщении.

Изменится лишь размер единого платежа – с 21,5 до 23,8 процента, а также взносов государства за льготные категории населения – с 1,9 до 2 процентов от среднемесячной заработной платы, предшествующей двум годам текущего финансового года. Ее определяет уполномоченный орган в области государственной статистики.

Таким образом, размеры платежей на ОСМС в 2025 году будут следующими:

  • отчисления работодателей – 3 процента от начисленного дохода работника;
  • взносы работников – 2 процента от дохода;
  • плательщики единого платежа – 23,8 процента от фонда оплаты труда;
  • взносы физических лиц, работающих по договорам ГПХ – 2 процента от дохода;
  • взносы ИП, лиц, занимающихся частной практикой – 5950 тенге (5 процентов от 1,4-кратного размера МЗП, установленной на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете);
  • взносы самостоятельных плательщиков – 4250 тенге (5 процентов от МЗП);
  • взносы государства на ОСМС – 7285,9 тенге.

Оплатить взносы на ОСМС можно через кассы АО "Казпочта", кассы и мобильные приложения банков второго уровня, терминалы оплаты.

Проверить статус в системе ОСМС можно через:

  • сайт Фонда социального медицинского страхования msqory.kz;
  • Telegram-бот (https://t.me/SaqtandyryBot);
  • мобильное приложение Qoldau 24/7;
  • мобильные приложения некоторых БВУ;
  • сайт электронного правительства egov.kz через государственную услугу "Предоставление информации об участии в качестве потребителя медицинских услуг и о перечисленных суммах отчислений и (или) взносов в системе обязательного социального медицинского страхования".
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