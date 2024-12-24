Cколько будут платить за ОСМС казахстанцы в 2025 году

Сколько будут платить казахстанцы за обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС) в 2025 году, рассказали в Фонде социального медицинского страхования, передает Tengrinews.kz .

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Сообщается, что, поскольку в 2025 году размер минимальной заработной платы в Казахстане останется на прежнем уровне, большинство платежей на ОСМС не изменится.

"Основой для расчета взносов для самостоятельных плательщиков и индивидуальных предпринимателей является минимальная заработная плата. В 2025 году ее размер сохранится на том же уровне – 85 000 тенге. А значит, не изменятся и размеры взносов. Ставки для работодателей и работников тоже остаются прежними – 3 и 2 процента соответственно", – говорится в сообщении.

Изменится лишь размер единого платежа – с 21,5 до 23,8 процента, а также взносов государства за льготные категории населения – с 1,9 до 2 процентов от среднемесячной заработной платы, предшествующей двум годам текущего финансового года. Ее определяет уполномоченный орган в области государственной статистики.

Таким образом, размеры платежей на ОСМС в 2025 году будут следующими:

отчисления работодателей – 3 процента от начисленного дохода работника;

– 3 процента от начисленного дохода работника; взносы работников – 2 процента от дохода;

– 2 процента от дохода; плательщики единого платежа – 23,8 процента от фонда оплаты труда;

– 23,8 процента от фонда оплаты труда; взносы физических лиц, работающих по договорам ГПХ – 2 процента от дохода;

– 2 процента от дохода; взносы ИП, лиц, занимающихся частной практикой – 5950 тенге (5 процентов от 1,4-кратного размера МЗП, установленной на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете);

– 5950 тенге (5 процентов от 1,4-кратного размера МЗП, установленной на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете); взносы самостоятельных плательщиков – 4250 тенге (5 процентов от МЗП);

– 4250 тенге (5 процентов от МЗП); взносы государства на ОСМС – 7285,9 тенге.

Оплатить взносы на ОСМС можно через кассы АО "Казпочта", кассы и мобильные приложения банков второго уровня, терминалы оплаты.

Проверить статус в системе ОСМС можно через: