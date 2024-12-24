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24.12.2024, 15:03

Страховка подорожает с 1 января 2025 года в некоторых регионах РК

Новости Казахстана 0 376

В других стоимость полисов, наоборот, снизится, передает kolesa.kz

kolesa.kz
kolesa.kz

Как сообщили редакции Kolesa.kz в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка РК, 1 января 2025 года вступит в силу постановление, утверждающее новые поправочные коэффициенты, используемые для расчёта страховой премии по обязательному страхованию ГПО автовладельцев.

Ранее в финрегуляторе пояснили, что поправочные коэффициенты решили скорректировать исходя из аварийности региона регистрации машин. По словам сотрудников агентства, в Алматы, к примеру, денег за страховку с автомобилистов собирается больше, а аварий с выплатами страховки в пересчёте на количество машин производится меньше. Таким образом, платить алматинские автовладельцы должны по сниженным тарифам.

Для реализации этой идеи с 1 января 2025 года страховочные коэффициенты установят в следующих размерах:

№п/п

 Области, города

Размер поправочного коэффициентав 2024 году

Размер поправочного коэффициентав 2025 году
1 Алматинская 1.06 1.2
2 Жетысуская 1.06 1.01
3 Туркестанская 1.08 1.36
4 Восточно-Казахстанская 0.82 0.63
5 Абайская 0.82 0.69
6 Костанайская 0.95 0.94
7 Карагандинская 1 0.98
8 Улытауская 1 0.84
9 Северо-Казахстанская 0.8 0.60
10 Акмолинская 0.92 0.9
11 Павлодарская 0.88 0.72
12 Жамбылская 1.16 1.41
13 Актюбинская 0.88 0.86
14 Западно-Казахстанская 0.96 0.99
15 Кызылординская 1.11 1.43
16 Атырауская 0.71 0.44
17 Мангистауская 0.88 0.71
18 Алматы 1.82 0.63
19 Астана 1.05 1.17
20 Шымкент 1.09 1.29

 

Как коэффициенты переводятся в тенге

В качестве примера рассчитаем, в какую сумму обходился полис ОСГПО на 12 месяцев 2024 года для 40-летнего автомобилиста с 20-летним водительским стажем, управляющего Toyota Camry 2010 года выпуска, проживающего в Алматы и ни разу не попадавшего в аварии:

  • базовая страховая премия в 2024-м — 7 014.8 тенге (1.9 МРП);
  • коэффициент для машин, зарегистрированных в Алматы, — 2.96;
  • коэффициент для легковых авто — 2.09;
  • коэффициент по возрасту и стажу вождения — 1;
  • коэффициент по сроку эксплуатации авто — 1.1;
  • коэффициент по 13-му классу страхования (без аварий) — 0.5;
  • поправочный коэффициент для Алматы — 0.82.

Итого: 7014.8 × 2.96 × 2.09 × 1×1.1 × 0.5 × 0.82 = 19 571.75 тенге.

В 2025 году МРП в Казахстане увеличится до 3932 тенге. Базовая страховая премия (1.9 МРП) в результате вырастет до 7470.8 тенге. Предлагаемый поправочный коэффициент для Алматы — 0.63.

Пересчитываем заново: 7470.8 × 2.96 × 2.09 × 1×1.1 × 0.5 × 0.63 = 16 014.31 тенге. Таким образом, для алматинцев полисы в 2025 году станут дешевле. Для водителей, подходящих под выбранные нами для примера параметры, на 3 тысячи тенге, для других — на другие суммы, но стоимость страховки в любом случае снизится.

А для автомобилистов Алматинской, Туркестанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Кызылординской областей, а также Шымкента и Астаны страховые полисы, наоборот, подорожают. Дороже всех в 2025-м полисы будут для водителей, проживающих в Кызылординской области.

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