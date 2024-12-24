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24.12.2024, 16:20

Штрафы по цене квартиры: назван “нарушитель года“ в Актобе

Новости Казахстана 0 335

В Актобе задержан 35-летний водитель, нарушивший ПДД 308 раз за два месяца, передает Tengrinews.kz со ссылкой на ДП Актюбинской области.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Основной причиной нарушений стало превышение допустимой скорости на улицах областного центра. Мужчина управлял автомобилем ВАЗ-2114 с иностранными номерами и неоднократно попадал в объективы камер автоматической фиксации нарушений.

"С помощью "Қорғау" сотрудники батальона патрульной полиции задержали его, и выяснили, что с середины сентября он совершил более 300 нарушений, в основном связанных с превышением скоростного режима. Общая сумма штрафов составила 11 миллионов 573 тысячи тенге", - говорится в сообщении.

Отметим, что согласно объявлениям на сайтах по продаже и покупке жилья в Актобе, в пределах 11 миллионов тенге в городе можно приобрести 1-комнатную квартиру.

Ранее мы писали, что сбившего насмерть двух детей водителя осудили в Актау.

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