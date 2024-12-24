Штрафы по цене квартиры: назван “нарушитель года“ в Актобе

В Актобе задержан 35-летний водитель, нарушивший ПДД 308 раз за два месяца, передает Tengrinews.kz со ссылкой на ДП Актюбинской области.

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Основной причиной нарушений стало превышение допустимой скорости на улицах областного центра. Мужчина управлял автомобилем ВАЗ-2114 с иностранными номерами и неоднократно попадал в объективы камер автоматической фиксации нарушений.

"С помощью "Қорғау" сотрудники батальона патрульной полиции задержали его, и выяснили, что с середины сентября он совершил более 300 нарушений, в основном связанных с превышением скоростного режима. Общая сумма штрафов составила 11 миллионов 573 тысячи тенге", - говорится в сообщении.

Отметим, что согласно объявлениям на сайтах по продаже и покупке жилья в Актобе, в пределах 11 миллионов тенге в городе можно приобрести 1-комнатную квартиру.

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