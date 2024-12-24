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24.12.2024, 17:17

Авто из Кореи по сказочной цене: астанчанин обманул родственников жены

Новости Казахстана 0 304

Межрайонный суд по уголовным делам города Астаны огласил приговор в отношении гражданина Д., обвиняемого в мошенничестве. Он неоднократно похищал деньги под предлогом покупки автомобилей из Южной Кореи по сниженным ценам. Общая сумма ущерба составила более 57 миллионов тенге, передает Tengri Auto.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Как обманывал подсудимый?

С декабря 2023 года по август 2024 года Д. обещал родственникам своей супруги и другим знакомым выгодные сделки по приобретению транспортных средств из Кореи. Кроме того, он предлагал помощь в покупке квартир по государственной программе в Астане. Всего от действий мошенника пострадало 15 человек.

Доверчивые потерпевшие передали аферисту крупные суммы денег, однако никаких машин и квартир так и не получили. В материалах уголовного дела указано, что вина подсудимого была полностью доказана признательными показаниями, свидетельскими показаниями, вещественными доказательствами и другими материалами.

Позиция сторон

На судебном заседании прокурор запросил для обвиняемого 6 лет лишения свободы. Д. полностью признал свою вину, а сторона защиты настаивала на минимальном наказании.

Что решил суд?

Санкция статьи 190 часть 3 Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. При вынесении приговора суд учел:

  • смягчающие обстоятельства: чистосердечное раскаяние, признание вины, наличие малолетнего ребенка;
  • отягчающее обстоятельство: опасный рецидив преступлений.

С учетом всех факторов Д. был приговорен к 6 годам лишения свободы. Гражданские иски пострадавших удовлетворены, но ущерб потерпевшим так и не был возмещен.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Важно для автолюбителей

Этот случай служит напоминанием о том, что при покупке автомобилей, особенно из-за рубежа, стоит тщательно проверять репутацию продавцов. Не дайте мошенникам возможности воспользоваться вашим доверием.

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