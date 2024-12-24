Авто из Кореи по сказочной цене: астанчанин обманул родственников жены

Как обманывал подсудимый?
С декабря 2023 года по август 2024 года Д. обещал родственникам своей супруги и другим знакомым выгодные сделки по приобретению транспортных средств из Кореи. Кроме того, он предлагал помощь в покупке квартир по государственной программе в Астане. Всего от действий мошенника пострадало 15 человек.
Доверчивые потерпевшие передали аферисту крупные суммы денег, однако никаких машин и квартир так и не получили. В материалах уголовного дела указано, что вина подсудимого была полностью доказана признательными показаниями, свидетельскими показаниями, вещественными доказательствами и другими материалами.
Позиция сторон
На судебном заседании прокурор запросил для обвиняемого 6 лет лишения свободы. Д. полностью признал свою вину, а сторона защиты настаивала на минимальном наказании.
Что решил суд?
Санкция статьи 190 часть 3 Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. При вынесении приговора суд учел:
- смягчающие обстоятельства: чистосердечное раскаяние, признание вины, наличие малолетнего ребенка;
- отягчающее обстоятельство: опасный рецидив преступлений.
С учетом всех факторов Д. был приговорен к 6 годам лишения свободы. Гражданские иски пострадавших удовлетворены, но ущерб потерпевшим так и не был возмещен.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Важно для автолюбителей
Этот случай служит напоминанием о том, что при покупке автомобилей, особенно из-за рубежа, стоит тщательно проверять репутацию продавцов. Не дайте мошенникам возможности воспользоваться вашим доверием.
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