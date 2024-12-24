Qarmet планомерно идет к намеченным целям

По итогам 11 месяцев Qarmet уже сумел превзойти показатели 2023 года, выпустив более 3 млн тонн стали. Превзойдены показатели всего предыдущего года, передает cronos.asia

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В этом году старейшее металлургическое предприятие Казахстана АО «Qarmet» отмечает историческую дату – 80-лет с момента запуска первой плавки казахстанской стали. 31 декабря для каждого жителя г. Темиртау не просто канун Нового года. Это день, когда в 1944 году Казахский металлургический завод дал первую сталь. И сегодня это одно из крупнейших экспортно-ориентированных предприятий экономики РК. Посмотрим каких результатов сумел добиться Qarmet по итогам года.

Еще одна историческая дата 8 декабря 2023 года, когда один из самых крупных промышленных агломератов в Азии пережил эпохальные изменения – благодаря решительным действиям предприятие вернулось в казахстанскую юрисдикцию. Вместе с новым именем «Qarmet» – "Казахстанская Магнитка" из периода неопределенности, созданного под руководством нерадивого инвестора, обрела новые цели.

Казахстанская сталь закаляется вновь

Покидая Казахстан, ArcelorMittal оставил после себя не только плохую память, убытки в размере $374 млн, а также долги в $279 млн долларов перед подрядными организациями. Обязательства по отгрузке покупателям оплаченных по предоплате 70 тыс. тонн стали, пропажу со склада 46 тыс. тонн лома, отсутствие сырья для комбината ввиду 5 нерабочих угольных шахт, разрушенную инфраструктуру, разгул криминала, отчаяние и безысходность. Кроме того, у АМТ были выявлены огромные долги по заработной плате, сопутствующим взносам и отчислениям 35-тысячному коллективу. Погашать эти долги, а также возмещать задолженности по страхованию в размере 5 млрд тенге иностранного инвестора, пришлось уже отечественному владельцу. Впрочем, также, как и все другие многочисленные обязательства. Итогом правления Миттала стала фактическая деиндустриализация производства, а проще говоря «довели до ручки», о чем свидетельствуют цифры.

«При управлении иностранным менеджментом, отсутствовало, если хотите, полное вовлечение в судьбу предприятия и его будущего. Принцип «здесь и сейчас» означал генерацию прибыли без детализации рисков. Инвестиции вкладывались по остаточному принципу внутри корпорации, что создавало ощущение нелюбимого приемного ребенка. При таком формате работы через некоторое время и «выжимать» из нас уже было бы нечего. Мы чуть окончательно не потеряли казахстанскую Магнитку» – говорит Вадим Басин, генеральный директор АО «Qarmet», имеющий колоссальный опыт работы на предприятии.

В настоящий момент ведется планомерная и системная работа по сокращению исторически сложившейся задолженности перед поставщиками товаров и услуг. Сумма многолетних долгов к моменту ухода АО «АрселорМиттал Темиртау» во главе с индийскими менеджментом превысила четверть миллиарда долларов. Сегодня выплаты производятся исходя из итогов внутреннего аудита, в соответствии с действующим законодательством. На текущий период осуществлена выплата долговых обязательств на сумму в размере более $237,6 млн, что составило 85% от общего долга комбината и это несмотря на сложнейшую мировую ситуацию в угольной промышленности, отсутствие инвестиций и закрытия шахт с увольнением тысяч рабочих.

При том, надо отметить, что основной долг – это расчеты со старыми подрядчиками АМТ. Можно с уверенностью сказать, что старыми подрядчиками не велась работа по снижению себестоимости услуг и продукции, скорее такие бизнесмены стремились к искусственному удорожанию, так как лично им это было выгодно, а судьба предприятия и рабочих их не интересовала.

«Мы же понимаем с Вами куда уходили эти деньги с прибыли и на какие «цели», – подчеркивает Вадим Басин, – Комбинат страдал от многочисленных посредников и «решал», которые вели себя вольготно на предприятии. Поэтому нашим логичным шагом стало решение перепроверить, проанализировать и пересмотреть стоимость, выявить завышения и несуществующее увеличение объемов работ. Естественно, это пришлось не по вкусу многим, но другого выхода нет. Пересмотр условий, снижение коррупционного риска и повышение прозрачности ценообразования – это путь любого уважающего себя предприятия, Qarmet не исключение. Мы неоднократно обращались к своим поставщикам – работайте честно, открыто, не пытайтесь заниматься шантажом и огульным охаиванием. С такими поставщиками нам точно не по пути. Более того, мы с нуля создали службу экономической безопасности компании, которая раскрыла десятки схем и потерь, внедряется система Qarmet Partners. Уверяю Вас, это только начало, работа продолжается».

Но даже несмотря на то, что компания Qarmet, все еще борется с давлением груза, доставшегося ей в наследство от предыдущего инвестора (90% изношенности предприятия), стратегические планы по модернизации и реорганизации комбината и уже предпринятые в этом направлении серьезные шаги демонстрируют масштабные планы нынешнего руководства. Вначале планируется инвестировать средства в металлургический комбинат, затем в угольные шахты и другие свои предприятия.

В рамках заключенного с отечественным инвестором соглашения до 2028 года в модернизацию комбината планируется инвестировать $3,5 млрд. Средства в данном объеме за такой короткий период не вкладывались в компанию на протяжении десятилетий. Модернизация направлена на снижение выбросов эмиссий на 30%, а также увеличение производства качественного концентрата железа. Кроме этого, модернизация позволит усилить работу по обновлению продуктовой линейки, производства новых марок стали, что позволить внедрить новые технологии, повысить экологичность и конкурентоспособность.

Решение Главы государства пригласить на предприятие отечественного инвестора было единственно верным. И теперь перед казахстанским инвестором «Qarmet» серьезная задача, которую поставил перед ним президент К.К. Токаев – вернуть предприятию статус лидера металлургии в СНГ, обеспечить бесперебойную работу комбината, восстановить шахты, усилить промышленную безопасность, обновить материально-техническую базу и нарастить производство.

Планы по достижению поставленных задач руководство Qarmet озвучивало еще в прошлом году, на официальной встрече с Президентом Казахстана:

– увеличить производство стали на 64% (до 5 млн тонн),

– железорудного концентрата — на 88% (до 5 млн тонн)

– добычи угля — на 47% (до 9 млн тонн в год).

Не только планы

По словам генерального директора предприятия Вадима Басина уже сегодня реализуются проекты по развитию производства на сумму свыше $3,5 млрд. Запланированы инвестиции в проекты угольного департамента порядка $500 млн и железорудного департамента – в размере $978 млн.

Первые этапы модернизации предприятия уже дают результат. Буквально сразу же с начала работы на Qarmet новое руководство при поддержке коллектива, взялось за обновление двух конвертеров на металлургическом комбинате – ключевых мероприятий в рамках программы восстановления и модернизации оборудования, критически важного для стабильной и безопасной работы.

"Если еще 11 месяцев назад в нашей работе был только один полностью функциональный конвертер №3, а два других находились в крайне неудовлетворительном состоянии, то сегодня в эксплуатации находятся три конвертера, два из которых были заменены на новые в этом году", — рассказывает директор Стального департамента Андрей Берг, недавно отмеченный как представитель одной из старейших династий на комбинате.

Новый корпус конвертера №1 обладает увеличенным объемом — с 234 до 270 кубометров, что позволяет увеличить вес плавки и улучшить технико-экономические показатели. Также на конвертере установлен новый кессон, который является частью системы газоочистки, что способствует улучшению экологической безопасности и повышению эффективности производства. За неполные 11 месяцев работы трех конвертеров металлургический комбинат достиг отметки производства в 3 млн тонн стали, превысив итоговый показатель всего 2023 года.

Переработка вторичных отходов

Сегодня перед компанией на повестке дня стоит еще одна приоритетная задача: выйти на ежегодную переработку вторичных отходов до 10 млн тонн к 2028 году. Не случайно эта тема обсуждалась и на международном форуме "Qarmet Recycling", участники которого особо отметили, что переработка вторичных отходов не только позволит улучшить экологическую ситуацию в регионах страны, но и создаст единую систему переработки твердых минеральных образований (ТМО).

Важно отметить, что ранее индийский менеджмент АМТ вопросы экологии, чистоты воздуха и здоровья казахстанцев не ставил в приоритет, таким образом не пускал во вторичный оборот хвосты и отвалы производства. На текущий момент на площадках компании накоплено порядка 750 млн тонн техногенных минеральных отходов: доменные и сталеплавильные шлаки, отвалы, продукты обогащения угля и др. 54,1% промышленных отходов металлургического комбината приходится на ТМО железорудного департамента, 34,4% — стального департамента и 11,4% — угольного.

К 2028 году, когда планируют наладить переработку вторичных отходов, Qarmet сможет перенаправить вторсырьё на изготовление строительных смесей и удобрений, а также разработать эффективные технологии для извлечения таких полезных компонентов, как медь, свинец, цинк и других металлов, то есть выйти на другой уровень передела. Помимо этого, внедрение принципов циркулярной экономики позволит создать новые производства, рабочие места и снизить стратегическую зависимость государства от импорта сырья, внести весомый вклад в промышленную безопасность страны. Для реализации данного проекта, в рамках форума компания уже подписала ряд соглашений с представителями малого и среднего бизнеса по сотрудничеству в переработке промышленных отходов.

Экспортный потенциал

На предприятии работают 35 тысяч сотрудников. Производственная мощность металлургического комбината на сегодня составляет 4 млн тонн жидкой стали в год. В прошлом году предприятием было реализовано 2,9 млн тонн готовой продукции, из них 2,1 млн тонн на экспорт в Афганистан, Азербайджан, Грузию, Китай, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан и Россию.

В целях сохранения конкурентоспособности продукции комбината Qarmet проводит мероприятия по снижению себестоимости металла. Так, за 11 месяцев работы удалось снизить влияние сторонних факторов на цену за тонну сляба (стальных заготовок – прим. ред.) с $430 до $331 (уменьшение почти на 100$). Проводимая политика увеличивает долю отечественной продукции на рынке Казахстана и повышает внутристрановую ценность.

Помогает наладить экспортный потенциал предприятия и Правительство РК. В рамках рабочего визита в Китайскую Народную Республику премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов принял участие в казахстанско-китайском инвестиционном круглом столе с представителями бизнеса. Основной целью визита стало выполнение договоренностей, достигнутых между президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и председателем КНР Си Цзиньпином о двукратном увеличении объема двустороннего товарооборота, который в прошлом году достиг исторического рекорда в $41 млрд.

По итогам договоренностей между правительствами было подписано 8 коммерческих соглашений на общую сумму $2,5 млрд. Причем доля Qarmet (5 соглашений) составила около $1,9 млрд.

Подписанные соглашения станут важным шагом в развитии двусторонних отношений и дадут новый импульс модернизации производственных мощностей компании Qarmet и откроет дорогу новым технологиям.

Безопасность шахтеров

Безопасность и высокие стандарты качества отныне приоритет для Qarmet. В первый месяц работы отечественный инвестор пригласил Boston Consulting Group для проведения исследования потенциала угольных шахт, где были определены четкие критерии и рекомендации для повышения уровня безопасности шахтеров. На данный момент, следуя заключениям международных аналитиков фактически ежемесячно внедряются новые технологии, к примеру система позиционирования для безопасности шахтеров, то есть ключевые технологии, установки которых профсоюзы горняков, так и не смогли добиться от АМТ. Такие системы уже внедряются на всех шахтах угольного департамента, и будут внедрены до конца 2025 года.

Помимо этого, в текущем году была введена в эксплуатацию Центральная диспетчерская Угольного департамента. Налаженная система безопасности уже позволила спасти жизнь шахтерам. Благодаря вовремя сработавшему сигналу, поступившему на пульт центральной диспетчерской, обеспечил без потерь эвакуировать 155 горняков из шахты "Абайская", где прекратилась подача электроэнергии по вине поставщиков в общих сетях.

"Персоналом был незамедлительно введен план эвакуации, согласно которому смена из 155 человек безопасно выведена на поверхность. Все службы предприятия сработали оперативно и в соответствии с принятыми алгоритмами работы", — сообщила тогда пресс-служба Qarmet.

Центральная диспетчерская ведет мониторинг деятельности всех шахт, контроль датчиков газа, анализ состояния здоровья горняков, пожарных, систем безопасности и позволяет оперативно оповещать персонал в случае внештатной ситуации. Теперь горняков оснащают особо защищенными смартфонами, способным работать даже на глубине 700-800 м. Модернизируются системы вентилирования шахт.

В рамках предупреждения ЧП на угольных шахтах продолжается работа по внедрению:

– систем пожаротушения на ленточном конвейере;

– систем раннего выявления нагрева элементов ленточного конвейера; – систем Девиса-Дерби по аэрогазовому контролю, мониторингу и анализу газовой среды в угольных шахтах.

Позаимствованная у нефтяников технология бурения скважин обеспечивает положительный эффект в снижении уровня метана в забоях до 50%. До конца 2024 года планируется пробурить 10 новых скважин глубиной около 750 метров.

Техническое перевооружение стало не менее важной статьей инвестиций. На закупку проходческих комбайнов, механизированных комплексов и конвейеров Qarmet потратит $100 млн. Впервые одновременно заменены все конвейерные линии в шахтах. Прежние, по словам горняков, не отличались огнестойкими свойствами, что ранее подвергало риску людей.

Сегодня проходческие работы ведутся на всех шахтах 51 бригадой, при том, что в 2023 году их было всего 11. В следующем году будет запущена добыча угля на шахте Тентекской. Завершены работы на вертикальных стволах шахты им.Кузембаева, полностью закончены работы по внедрению системы позиционирования на шахте Саранской.

В целом можно констатировать – Qarmet стремится к обеспечению социальной стабильности и в отношении работников предприятия. К примеру, только в текущем году увеличена средняя заработная плата работников компании на 14,8%.

«Наша стратегия для Угольного департамента – это дальнейшее развитие углехимии и объемов добычи угля. Сложившаяся плачевная ситуация на предприятии, когда нам приходилось покупать уголь за границей для бесперебойной работы комбината – нерентабельна и экономически ущербна. Мы не использовали ресурсы угольной базы Qarmet, запасы которой оцениваются в 1,5 млрд тонн угля. Но теперь все меняется – отметил Вадим Басин, – Наши шахтеры совершают по-настоящему большой подвиг, который позволит нам отказаться от покупки угля и полностью обеспечить металлургический гигант своим добытым и обогащенным углем».

Экология и социальная поддержка

Продолжается поддержка работников предприятия и в социальном плане. АО «Qarmet», помимо основной деятельности реализовало ряд проектов в социальной сфере. К примеру, в г. Темиртау был построен парк, а в рамках решения экологических вопросов, проведены работы по восстановлению трамвайной инфраструктуры. Компания закупила 8 новых вагонов и привела в порядок 30 км трамвайного пути в городе. В итоге в октябре текущего года в тестовом режиме был запущен первый трамвай (трамвайное сообщение было остановлено в феврале 2023 года). Предприятие также подписало меморандум с акиматом Карагандинской области на приобретение местной продукции для питания своих работников.

Но самым значимым для региона экологическим проектом будет переход производства Qarmet на природный газ. Снижение потребление мазута, сжиженного газа и кокса с заменой на природный газ станет самой знаковой экологической инициативой за всю историю не только комбината, но и одним из самых масштабных экологических проектов в стране. Уже на первых этапах подключения цехов проект позволит снизить влияние на окружающую среду на 30%, сократив объемы выбросов до 60 тысяч тонн.

Активная стадия крупного строительства открылась в июле 2024 года с закладки фундамента внутреннего газопровода. Далее – подключение к магистрали «Сарыарка». Первый этап планируется завершить в 2025 году.

Qarmet также модернизировал больничный комплекс и отремонтировал 3 подведомственных детских оздоровительных лагеря «Романтик», «Орлёнок» и «Факел», старейший из которых ведет свою историю с 1965 года, а самый «молодой» из них с 1971. Предприятие заботится также о проведении культурно-массовых мероприятий нового формата – так празднование Дня Металлурга и Дня Шахтера совокупно собрали более 100 тысяч жителей региона, получив исключительно положительные отклики от молодежи и старожилов.

«В нынешнем году увеличилось количество отмеченных государственными и ведомственными наградами передовиков производства из числа шахтеров и металлургов предприятия. Мы благодарны Государству за внимание и высокую оценку труда шахтеров и металлургов Qarmet. Это действительно беспрецедентно» – подчеркнул Вадим Басин.

Совместно с акиматами гг.Шахтинск и Абай ведутся переговоры по выделению нового жилья для шахтеров, совместно с банками прорабатываются программы льготного автокредитования для работников предприятия.

Как говорит Вадим Басин: «Мы не сконцентрированы только вокруг Темиртау. В нашем поле зрения находятся города Шахтинск, Сарань, Абай, Каражал, Актау и др., где есть наши производства. Совместно с Правительством РК мы сегодня ведем разработку проекта по развитию моногородов. Я видел наработки, они будут достойным вкладом в развитие региона».

Итоги года

Очевидно, что за один год невозможно решить весь пласт накопившихся проблем. Но то, что уже сделано впечатляет. Выбранный курс уже позволил металлургам в мае текущего года показать лучший результат производства за 5 лет – выплавить 330 тысяч тонн стали за один месяц.

Согласно данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, Индекс промышленного производства в горнодобывающей промышленности Казахстана в период с января по октябрь 2024 г., составил 100,3%, примечательно, что это обусловлено ростом добычи угля (100,5%) и металлических руд (108,4%). В обрабатывающей промышленности ИПП в отчетном периоде 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года составил 104,8%. В сегменте металлургии рост составил – 7,5%.

Важнейшим итогом года стало утверждение Правительством АО «Qarmet» как первого пилотного проекта Кластерного подхода совместно с НУХ «Байтерек», в рамках Программы инфраструктурных изменений в экономике, инициированных Главой государства РК. Данный подход НУХ «Байтерек» является уникальным для Казахстана. Это подразумевает возникновение вокруг «Казахстанской Магнитки» новых малых и средних производств, таких как, например, завод чугунных и бесшовных труб, металлических изделий и многие другие, которые будут обеспечены оффтейк контрактами.

В дальнейшем, несмотря на сложнейшую ситуацию в мире, непостоянные цены на сырье и сложности стратегического планирования в нестабильной геополитической ситуации, Qarmet будет стремиться улучшить собственные показатели. Продолжится модернизация предприятия, усилится безопасность. Интенсивность преобразования компании, улучшение условий труда, новые перспективы, расширение масштабов производства – все это привело к тому, что если раньше с предприятия уходили, то сейчас туда стремятся и видят стабильность и благополучие. Очевидны преобразования и возрождение, из-за которого люди связывают свое будущее с ростом Qarmet. Поступательный прогресс станет серьезным стимулом в привлечении молодых кадров на предприятия АО «Qarmet», тем более что на комбинате работать стало гораздо спокойнее.

Как стало уже известно, последнее время было ознаменовано тотальной борьбой с криминалом, которым буквально был обложен комбинат, ликвидировано 8 организованных преступных группировок, занимавшихся хищениями и перепродажей продукции и материалов, вымогательством у рабочих.

Во главу угла новый инвестор ставит именно защиту шахтеров и металлургов от многолетнего преступного криминального спрута, наживавшегося на предприятии. Естественно, те, кто привык грабить и комбинат и его коллектив недовольны разительными переменами, наведением закона и порядка. Благополучие шахтеров, успешный комбинат как гордость страны и лидер в СНГ им не нужен. Они зарабатывали деньги на другом. Для них личное всегда выше общественного и государственного. Естественно, посредством информационного давления и атак у таких представителей старых устоев есть желание исказить, извратить масштабные преобразования, делается это с грубой ложью иногда с тонким лукавством.

«Способов отстаивать свое право на воровство увы немало, излюбленным остается манипуляция общественным мнением, где они пытаются ввести людей в заблуждение привлекая на свою сторону таких как они, не брезгуя никакими ресурсами. Для кого вопрос элементарных знаний, а для кого-то отсутствие совести. Впрочем, почти всегда сразу видно кто и сколько стоит. Фактически, своими действиями они только доказывают, что с такими как они ведется непримиримая борьба. Они и дальше будут терять свои позиции как на Qarmet, так и в стране, те кто не хочет и не желает работать честно и законно во благо предприятия, на благо государства, кто остался в прошлом, погряз в криминальных схемах» – добавил Вадим Басин.

Задача теперь, помимо очистки от криминала, стоит в том, чтобы довести до суда и наказать всех преступников, тех кто поддерживал, кто зарабатывал на лжи и клевете, на обмане людей, а также дорасследовать преступления, закрытые ранее, в том, числе по скрывавшимся прежде пропажам сотрудников предприятия в 90-х и 2000-х годах. В целом, согласно поручению Президента РК К.К. Токаева по организации борьбы с ОПГ, правоохранительным и специальным государственным органам удалось существенно декриминализировать регион присутствия. Показатели по преступности упали, о чем наглядно свидетельствует отсутствие так называемых «сходок», «стрелок».