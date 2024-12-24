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24.12.2024, 18:12

Связанный с Даригой Назарбаевой отель, виллы в ОАЭ: Казахстан вернул новые активы

Новости Казахстана 0 574

Казахстан вернул крупные активы. Среди них гостиничный комплекс, административные здания, доля в бизнесе, дорогие украшения и машины, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото: hotelduman.com, parlam.kz
Фото: hotelduman.com, parlam.kz

Как сообщили в Компании по управлению возвращенными активами, в общей сложности на баланс компании было передано 70 активов на общую сумму 89,9 миллиарда тенге.

Активы в Казахстане

В эту сумму входят различные объекты недвижимости и активы, включая ювелирные изделия стоимостью 2,8 миллиарда тенге. К переданным активам относятся: жилая недвижимость, административные здания, гостиничный комплекс "Думан", доли участия в уставном капитале юридических лиц ("Жаркент су", "Тулпар"), производственная база, столовая, АЗС, земельные участки, незавершенное строительство и другие.

Гостиничный комплекс "Думан". Фото: hotelduman.com

Отметим, что, согласно данным Forbes, в мае 2023 года Дарига Назарбаева являлась владельцем ТОО "Холдинговая компания DLS Group", которая владела долей в ТОО A-Service Management - компании, управляющей на тот момент гостиничным комплексом "Думан" в Астане.

Активы за рубежом

Управляющая компания также получила активы, расположенные за рубежом, в четырех странах. В частности, две вилла и два автомобиля с общей оценочной стоимостью более 17 миллиардов тенге находятся в Объединенных Арабских Эмиратах.

5 квартир, 5 кладовых помещений и 5 машино-мест общей оценочной стоимостью 4,78 миллиарда тенге - в России.

2 жилых дома и 1 квартира с общей оценочной стоимостью 4,20 миллиарда тенге - в Турции.

4 квартиры, общая оценочная стоимость которых составляет 3,82 миллиарда тенге - во Франции.

Проданные активы

Из этих активов уже проданы два автомобиля в ОАЭ, а также два жилых дома и одна квартира в Турции.

В процессе реализации пока остаются две виллы в ОАЭ, а также недвижимость в России и Франции.

В Казахстане с молотка ушли двухэтажный жилой дом в Астане, административное здание, земельный участок и бизнес-центр "Орион" в Алматы.


Недостроенный бизнес-центр "Орион". Фото: e-auction.gosreestr.kz

Что осталось для продажи

В общей сложности компания сейчас реализует 11 активов, включая 5 земельных участков, на общую сумму 9,1 миллиарда тенге.

Начиная с 23 июля 2024 года было реализовано активов на сумму 12,6 миллиарда тенге. Общая сумма продаж в Казахстане составила 8,2 миллиарда тенге, продажи зарубежных активов - 4,4 миллиарда тенге.

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