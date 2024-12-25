Казахстанец получил срок за призывы в бане

Межрайонный суд по уголовным делам Шымкента рассмотрел дело в отношении мужчины, обвиняемого в пропаганде терроризма, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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По данным суда, мужчина обвинялся по статье 256 части 1 (пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма, а равно изготовление, хранение с целью распространения или распространение материалов указанного содержания) УК РК.

"Подсудимый в июле 2024 года, находясь в бане, расположенной по адресу Шымкент, Енбекшинский район, улица Капал батыра, встретился с М., Е. и Ж., поддержав террористическую организацию "Братья-мусульмане" (аль-Ихван аль-Муслимун), пропагандировал призыв к участию в вооруженном джихаде, призывал стать шахидом и принять участие в хижрате", - говорится в сообщении.

Подсудимый полностью признал свою вину и чистосердечно раскаялся в содеянном.

"Судом А. признан виновным по статье 256 части 1 Уголовного кодекса и ему назначено пять лет лишения свободы", - указывается в сообщении.

Приговор пока не вступил в законную силу.