Казахстан теряет до 50 тыс тонн ГСМ ежемесячно

По информации ведомства, установка предельных цен на светлые нефтепродукты создает ряд негативных факторов.

В том числе перетоки и серый экспорт составляют от 10 тыс. до 50 тыс. тонн в месяц. Это связано с диспаритетом тарифов в РК и в соседних странах.

Разница по АИ-92 равна 36-166%. Если в Казахстане литр стоит 205 тенге, то в России – 280 тенге, Кыргызстане – 417 тенге, Узбекистане – 547 тенге.

Отличие в предложении дизтоплива достигает 66%. В Казахстане данный вид ГСМ продается по 295 тенге за литр, в России – 345 тенге, Кыргызстане – 384 тенге, Узбекистане – 489 тенге.

Другой проблемой в министерстве назвали недофинансирование проектов расширения добычи и переработки черного золота. Также наблюдается отток инвестиций из-за отсутствия источников возврата.

"Предельные цены ограничивают доходность отрасли в целом, так как снижаются возможности геологоразведки. Компании, не имея достаточных финансовых ресурсов, сокращают разведочные работы. Это приводит к замедлению открытия новых месторождений и уменьшению сырьевой базы для производства ГСМ в будущем", – уточнили в Минэнерго.

В связи с этим заинтересованные госорганы работают над поэтапной отменой максимального количества законодательных норм, которые ограничивают свободу формирования цен и тарифов. Исключение составляют монопольные рынки.

В рамках инициативы в первую очередь прорабатывается механизм поддержки социально уязвимых слоев населения.

При этом, согласно договору о ЕАЭС, формируется общий рынок нефти, нефтепродуктов и газа. Его запуск был перенесен на 2027 год.

Помимо этого, для увеличения производства нефтепродуктов разработан проект концепции развития отрасли с 2025 по 2040 годы.

Ранее министр энергетики Алмасадам Саткалиев сообщал, что в 2032 году производство светлых нефтепродуктов увеличится до 19 млн тонн, в том числе автобензины – 8,2 млн тонн, авиатопливо – 1,5 млн тонн, дизтопливо – 9,3 млн тонн. Выработка битума возрастет до 2,5 млн тонн. В этом случае прекращается импорт и начинается экспорт избытка ГСМ, минимально 10% от производимого объема.