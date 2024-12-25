Малыш упал на нож: подробности шокирующего происшествия в Петропавловске

ЧП произошло пять дней назад. По словам матери, все случилось дома, на семейной кухне. Сын, которому всего 3 года и 2 месяца, упал со стула прямо на нож. Малыша доставили в детскую областную больницу без сознания, в крайне тяжелом состоянии. Исследования показали, что лезвие через левое веко вошло в мозг.

Медицинский консилиум констатировал сразу несколько страшных диагнозов: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, ранение левой глазницы, кровоизлияние в мозг. Врачи сообщают, что сейчас ребенок получает все необходимое лечение, его состояние остается без изменений.

Пациент стабильно крайне тяжелый. По горячим следам после ЧП в полиции сообщали, что все произошло в результате несчастного случая, но обещали провести проверку. И вот сегодня ведомство сообщило о возбуждении уголовного дела.

Если вина родителей будет доказана судом, им грозит наказание – от штрафа в полмиллиона тенге до ареста на 40 суток.