"Штрафстан" или нет: сколько денег уплатили за штрафы в Казахстане и России, рассказали аналитики

В Интернете обсуждают информацию о том, что сумма уплаченных штрафов в РК превышает показатели РФ с большим населением. Но оказалось, что это ошибка в трактовке данных. Об этом читайте на NUR.KZ.
Как сообщает Telegram-канал Tengenomika, в социальных сетях распространяется информация о том, что за 2023 год в Казахстане было уплачено административных штрафов на сумму 120 млрд тенге.
При этом в таких сообщениях указывается, что в РФ с населением в 140 млн человек (против 20 млн в РК) эта сумма оказалась в 100 раз меньше – всего 237,6 млн рублей или 1,2 млрд тенге.
Однако аналитики отмечают, что причина такой разницы заключается в ошибке авторов распространяемых сообщений.
Согласно сообщению Tengenomika, поиск подобной официальной информации показывает, что количество в 237,6 млн в России относится не к сумме штрафов, а к их количеству.
При этом аналитики отмечают, что, согласно открытым источникам, реальная картина по штрафам за нарушение правил дорожного движения (ПДД) в этих странах за 2023 год оказалась следующей:
"То есть в пересчете на одного жителя в России приходится штрафов на сумму 5 136 тенге, что на 10% больше, чем в Казахстане (4 665 тенге на одного человека).
Это показывает относительную схожесть подходов к назначению штрафов в двух странах и ни о какой разнице в два, три раза или более чем 100 раз даже речи не идет", – сообщают аналитики.
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