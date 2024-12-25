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25.12.2024, 08:03

Когда казахстанцам выгоднее выйти в отпуск в 2025 году

Новости Казахстана 0 406

В 2025 году казахстанцев ожидают 121 выходной и 244 рабочих дня. Мы решили разобраться, в какие месяцы лучше всего планировать отпуск, чтобы получить максимум отпускных и отдохнуть с комфортом. Подробнее об этом – в материале Tengri Life.

Фото: ekonomstrojdom.ru
Фото: ekonomstrojdom.ru

Когда отдыхать выгоднее

В 2025 году для работающих на пятидневной рабочей неделе распределение рабочих и выходных дней выглядит так:

  • январь: 20 рабочих дней, 11 выходных;
  • февраль: 20 рабочих дней, 8 выходных;
  • март: 17 рабочих дней, 14 выходных;
  • апрель: 22 рабочих дня, 8 выходных;
  • май: 19 рабочих дней, 12 выходных;
  • июнь: 20 рабочих дней, 10 выходных;
  • июль: 22 рабочих дня, 9 выходных;
  • август: 21 рабочий день, 10 выходных;
  • сентябрь: 21 рабочий день, 9 выходных;
  • октябрь: 22 рабочих дня, 9 выходных;
  • ноябрь: 20 рабочих дней, 10 выходных;
  • декабрь: 22 рабочих дня, 9 выходных.

Самые длинные выходные в 2025 году ожидаются в марте: благодаря празднику Наурыз с 21 по 25 марта казахстанцы смогут отдыхать пять дней подряд.

Календарь 2025 года

Как выбрать выгодный месяц для отпуска

Для расчета отпускных важно учитывать, что их размер зависит от количества рабочих дней в месяце. Чем больше рабочих дней, тем выше стоимость каждого из них, а значит, отпускные будут больше.

Самые выгодные месяцы для отпуска:

  • апрель – 22 рабочих дня;
  • июль – 22 рабочих дня;
  • октябрь – 22 рабочих дня;
  • декабрь – 22 рабочих дня.

В этих месяцах каждый рабочий день при окладе в 200 000 тенге будет стоить 9090 тенге. Если вы возьмете отпуск на 14 дней, то из расчета 12 отработанных дней сможете получить 109 080 тенге зарплаты.

Самые невыгодные месяцы для отпуска:

  • март – 17 рабочих дней;
  • май – 19 рабочих дней;
  • июнь – 20 рабочих дней.

Например, в марте стоимость рабочего дня составит 11 765 тенге. Если вы решите уйти в отпуск в этом месяце, при окладе в 200 000 тенге ваша зарплата после отпускных составит всего 94 120 тенге.

Таким образом, чтобы получить максимальные отпускные, лучше планировать отпуск в апреле, июле, октябре или декабре.

Что учитывать при планировании отпуска

При планировании отпуска важно обратить внимание на несколько нюансов.

  • Рабочие дни и отпускные. Чем больше рабочих дней в месяце, тем больше отпускных вы получите.
  • Личные предпочтения. Если для вас важны длинные выходные, март станет лучшим вариантом.
  • Оклад. Разница в отпускных будет увеличиваться пропорционально размеру вашей зарплаты.

В 2025 году наиболее выгодно брать отпуск в апреле, июле, октябре и декабре – эти месяцы дают возможность получить максимум отпускных. А вот март, май и июнь лучше оставить для коротких выходных, чтобы избежать потерь в зарплате.

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