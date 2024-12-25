Когда казахстанцам выгоднее выйти в отпуск в 2025 году

В 2025 году казахстанцев ожидают 121 выходной и 244 рабочих дня. Мы решили разобраться, в какие месяцы лучше всего планировать отпуск, чтобы получить максимум отпускных и отдохнуть с комфортом. Подробнее об этом – в материале Tengri Life.
В 2025 году для работающих на пятидневной рабочей неделе распределение рабочих и выходных дней выглядит так:
Самые длинные выходные в 2025 году ожидаются в марте: благодаря празднику Наурыз с 21 по 25 марта казахстанцы смогут отдыхать пять дней подряд.
Календарь 2025 года
Для расчета отпускных важно учитывать, что их размер зависит от количества рабочих дней в месяце. Чем больше рабочих дней, тем выше стоимость каждого из них, а значит, отпускные будут больше.
В этих месяцах каждый рабочий день при окладе в 200 000 тенге будет стоить 9090 тенге. Если вы возьмете отпуск на 14 дней, то из расчета 12 отработанных дней сможете получить 109 080 тенге зарплаты.
Например, в марте стоимость рабочего дня составит 11 765 тенге. Если вы решите уйти в отпуск в этом месяце, при окладе в 200 000 тенге ваша зарплата после отпускных составит всего 94 120 тенге.
Таким образом, чтобы получить максимальные отпускные, лучше планировать отпуск в апреле, июле, октябре или декабре.
При планировании отпуска важно обратить внимание на несколько нюансов.
В 2025 году наиболее выгодно брать отпуск в апреле, июле, октябре и декабре – эти месяцы дают возможность получить максимум отпускных. А вот март, май и июнь лучше оставить для коротких выходных, чтобы избежать потерь в зарплате.
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