Интерес казахстанцев к рублю упал

Объем нетто-продаж российских рублей обменными пунктами РК в октябре 2024 года составил 8,8 млрд тг, что является самым большим месячным показателем за последние два года. Для сравнения: в октябре 2023-го объем нетто-продаж рублей и вовсе был отрицательным — минус 6,1 млрд тг.

«В целом с началом военных действий России в Украине интерес казахстанцев к рублю значительно упал. Так, еще в 2021 году среднемесячный объем нетто-продаж российских рублей варьировался от 45,4 млрд до 88,8 млрд тг, а в 2022-м он составил 80,9 млрд тг в январе, 75,4 млрд тг в феврале и 58,8 млрд тг в марте. С апреля 2022 года и до объявления в августе мобилизации в России нетто-продажи сократились с 11,9 млрд до 4,5 млрд тг, а уже в сентябре объем сданных в обменные пункты российских рублей впервые превысил объем купленных, нетто-продажи составили минус 2,2 млрд тг», — говорится в сообщении.

Несмотря на рост в октябре, в целом за январь–октябрь 2024 года объем нетто-продаж российских рублей обменными пунктами РК составил минус 9,5 млрд тг.

Для сравнения: в январе–октябре 2023-го, когда россияне еще оседали в Казахстане надолго, нетто-продажи российских рублей составляли 1,4 млрд тг, в аналогичном периоде 2022 года — 272,1 млрд тг (за счет начала года), а до войны, в январе–октябре 2021-го — 582,4 млрд тг.

В региональном разрезе за январь–октябрь 2024 года наибольшие объемы нетто-продаж российских рублей обменными пунктами были отмечены в Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях: 10,6 млрд и 7,6 млрд тг соответственно. Следом идут Акмолинская и Мангистауская области: 4,1 млрд и 3,5 млрд тг соответственно. В целом положительный объем нетто-продаж рублей был отмечен в 16 из 20 регионов РК.

Отрицательные объемы нетто-продаж традиционно пришлись на Кызылординскую и Туркестанскую области: минус 2,1 млрд и минус 872 млн тг соответственно. Отрицательные нетто-продажи рублей были также отмечены в туристически привлекательных для россиян мегаполисах, Астане и Алматы: минус 42,4 млрд и минус 12,5 млрд тг соответственно.

Курс рубля в Казахстане в последние 20 месяцев в среднем варьируется в пределах 4,8–5,6 тг. Так, в ноябре текущего года курс рубля составил 4,9 тг — на 2,4% ниже, чем в прошлом месяце, и на 3,7% ниже по сравнению с ноябрем 2023-го. Курс рубля по отношению к тенге падает уже четвертый месяц подряд.

«Серьезное давление на российский рубль оказывают санкции, наложенные на РФ странами Запада. Резкое падение было особенно заметно после нового пакета санкций, направленных на более чем 50 финансовых учреждений — в частности, на один из крупнейших банков России, «Газпромбанк», через который осуществлялся единственный механизм закупки нефти и газа западными странами у России», — отмечают аналитики.

Если на начало 2024 года курс российского рубля к доллару США торговался на отметке 0,011073 долл. США, то к декабрю он упал сразу на 16,4%, до 0,009256 долл. США. По сравнению с началом 2022-го рубль подешевел сразу на 28,2%, а за пять лет — на 40,6%.