18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
514.93
536.04
5.18
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
25.12.2024, 08:22

Интерес казахстанцев к рублю упал

Новости Казахстана 0 499

За 10 месяцев нетто-продажи российской валюты в Казахстане составили почти минус 9,5 млрд тенге, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на ranking.kz.

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Объем нетто-продаж российских рублей обменными пунктами РК в октябре 2024 года составил 8,8 млрд тг, что является самым большим месячным показателем за последние два года. Для сравнения: в октябре 2023-го объем нетто-продаж рублей и вовсе был отрицательным — минус 6,1 млрд тг.

«В целом с началом военных действий России в Украине интерес казахстанцев к рублю значительно упал. Так, еще в 2021 году среднемесячный объем нетто-продаж российских рублей варьировался от 45,4 млрд до 88,8 млрд тг, а в 2022-м он составил 80,9 млрд тг в январе, 75,4 млрд тг в феврале и 58,8 млрд тг в марте. С апреля 2022 года и до объявления в августе мобилизации в России нетто-продажи сократились с 11,9 млрд до 4,5 млрд тг, а уже в сентябре объем сданных в обменные пункты российских рублей впервые превысил объем купленных, нетто-продажи составили минус 2,2 млрд тг», — говорится в сообщении.

Несмотря на рост в октябре, в целом за январь–октябрь 2024 года объем нетто-продаж российских рублей обменными пунктами РК составил минус 9,5 млрд тг.

Для сравнения: в январе–октябре 2023-го, когда россияне еще оседали в Казахстане надолго, нетто-продажи российских рублей составляли 1,4 млрд тг, в аналогичном периоде 2022 года — 272,1 млрд тг (за счет начала года), а до войны, в январе–октябре 2021-го — 582,4 млрд тг.

В региональном разрезе за январь–октябрь 2024 года наибольшие объемы нетто-продаж российских рублей обменными пунктами были отмечены в Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях: 10,6 млрд и 7,6 млрд тг соответственно. Следом идут Акмолинская и Мангистауская области: 4,1 млрд и 3,5 млрд тг соответственно. В целом положительный объем нетто-продаж рублей был отмечен в 16 из 20 регионов РК.

Отрицательные объемы нетто-продаж традиционно пришлись на Кызылординскую и Туркестанскую области: минус 2,1 млрд и минус 872 млн тг соответственно. Отрицательные нетто-продажи рублей были также отмечены в туристически привлекательных для россиян мегаполисах, Астане и Алматы: минус 42,4 млрд и минус 12,5 млрд тг соответственно.

Курс рубля в Казахстане в последние 20 месяцев в среднем варьируется в пределах 4,8–5,6 тг. Так, в ноябре текущего года курс рубля составил 4,9 тг — на 2,4% ниже, чем в прошлом месяце, и на 3,7% ниже по сравнению с ноябрем 2023-го. Курс рубля по отношению к тенге падает уже четвертый месяц подряд.

«Серьезное давление на российский рубль оказывают санкции, наложенные на РФ странами Запада. Резкое падение было особенно заметно после нового пакета санкций, направленных на более чем 50 финансовых учреждений — в частности, на один из крупнейших банков России, «Газпромбанк», через который осуществлялся единственный механизм закупки нефти и газа западными странами у России», — отмечают аналитики.

Если на начало 2024 года курс российского рубля к доллару США торговался на отметке 0,011073 долл. США, то к декабрю он упал сразу на 16,4%, до 0,009256 долл. США. По сравнению с началом 2022-го рубль подешевел сразу на 28,2%, а за пять лет — на 40,6%.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Природа отдохнула: как живет внучка Высоцкого - уже родила семерых и уехала из РоссииНовости Мира
16.12.2024, 17:47 0
Суд принял решение по часовому поясу в КазахстанеНовости Казахстана
18.12.2024, 11:53 0
Казахстанца арестовали и лишили прав из-за наклейки на автоНовости Казахстана
28.11.2024, 18:08 0
Россиянин побывал в деревне в Польше и описал ее фразой «чтоб я так жил»Новости Мира
23.12.2024, 08:09 0
Кому из казахстанцев выплатят по 208 тысяч тенгеНовости Казахстана
27.11.2024, 11:06 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...