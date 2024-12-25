Как вырастут пенсии и пособия с января 2025 года в Казахстане

Размеры пенсий и пособий в Казахстане за последние пять лет претерпели значительные изменения. Как именно росли выплаты, какими они будут в 2025 году и какие категории населения получили дополнительную поддержку? Подробности - в материале корреспондента Tengrinews.kz .

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

В Министерстве труда и социальной защиты населения в ответ на официальный запрос редакции Tengrinews.kz рассказали о динамике изменений выплат в Казахстане за период с 2020 по 2025 год.

Выплаты по рождению ребенка

Размеры государственных пособий семьям, имеющим детей, устанавливаются в зависимости от величины прожиточного минимума и месячного расчетного показателя.

2021 год

На рождение первого, второго и третьего ребенка - 110 800 тенге.

На рождение четвертого и более ребенка - 183 700 тенге.

2022 год

На рождение первого, второго и третьего ребенка - 120 840 тенге.

На рождение четвертого и более ребенка - 200 340 тенге.

2023 год

На рождение первого, второго и третьего ребенка - 131 000 тенге.

На рождение четвертого и более ребенка - 217 000 тенге.

2024 год

На рождение первого, второго и третьего ребенка - 140 296 тенге.

На рождение четвертого и более ребенка - 232 596 тенге.

2025 год

С начала 2025 года все размеры государственных пособий семьям, имеющим детей, будут повышены на 6,5 процента.

На рождение первого, второго и третьего ребенка - 149 416 тенге.

На рождение четвертого и более ребенка - 247 716 тенге.

Пособие по уходу за ребенком

Размер ежемесячного государственного пособия по уходу за ребенком по достижении им возраста полутора лет (для неработающих женщин), начиная с 2021 года, составлял:

2021 год

На первого ребенка - 16 802 тенге.

На второго ребенка - 19 865 тенге.

На третьего ребенка - 22 899 тенге.

На четвертого и более ребенка - 25 962 тенге.

2022 год

На первого ребенка - 17 643 тенге;

На второго ребенка - 20 859 тенге.

На третьего ребенка - 24 044 тенге.

На четвертого и более ребенка - 27 261 тенге.

2023 год

На первого ребенка - 19 872 тенге.

На второго ребенка - 23 495 тенге.

На третьего ребенка - 27 083 тенге.

На четвертого и более ребенка - 30 705 тенге.

2024 год

На первого ребенка - 21 266 тенге.

На второго ребенка - 25 143 тенге.

На третьего ребенка - 28 982 тенге.

На четвертого и более ребенка - 32 859 тенге.

2025 год

На первого ребенка - 22 649 тенге.

На второго ребенка - 26 777 тенге.

На третьего ребенка - 30 867 тенге

На четвертого и более ребенка - 34 995 тенге.

Пособие многодетным матерям

Размер ежемесячного государственного пособия многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени, за прошедшие годы составлял:

2021 год

Матери-героини, награжденные подвесками "Алтын алқа" (семь и более детей), "Күміс алқа" (шесть и более детей) или же орденом "Материнская слава" ежемесячно получали 18 669 тенге.

2022 год

Для многодетных матерей, награжденных подвесками "Алтын алқа", а также "Күмiс алқа", размер ежемесячного пособия составлял 19 603 тенге.

2023 год

для награжденных подвеской "Күміс алқа" - 22 080 тенге;

для награжденных подвеской "Алтын алқа", орденами "Материнская слава" I и II степени, имеющих звание "Мать-героиня", - 25 530 тенге.

2024 год

для награжденных подвеской "Күміс алқа" - 23 629 тенге;

для награжденных подвеской "Алтын алқа" или получивших ранее звание "Мать-героиня",

награжденных орденами "Материнская слава" I и II степени, - 27 321 тенге.

2025 год

для награжденных подвеской "Күміс алқа" - 25 165 тенге;

для награжденных подвеской "Алтын алқа", орденами "Материнская слава" I и II степеней, имеющих звание "Мать-героиня", - 29 097 тенге.

Пособия для многодетных семей

Размер ежемесячного государственного пособия многодетным семьям, имеющим четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних детей, в том числе детей, получающих общее среднее, послесреднее или высшее образование, после достижения ими 18 лет устанавливается в зависимости от количества детей в семье:

2021 год

семьям, воспитывающим четырех детей - 46 760 тенге;

семьям, воспитывающим пятерых детей - 58 457 тенге;

семьям, воспитывающим шестерых детей - 70 154 тенге;

семьям, воспитывающим семерых детей - 81 852 тенге;

семьям, воспитывающим восьмерых и более детей - по 4 МРП на каждого ребенка.

2022 год

семьям, воспитывающим четырех детей - 50 976 тенге;

семьям, воспитывающим пятерых детей - 63 728 тенге;

семьям, воспитывающим шестерых детей - 76 479 тенге;

семьям, воспитывающим семерых детей - 89 231 тенге;

семьям, воспитывающим восьмерых и более детей - по 4 МРП на каждого ребенка.

2023 год

семьям, воспитывающим четырех детей - 55 304 тенге;

семьям, воспитывающим пятерых детей - 69 138 тенге;

семьям, воспитывающим шестерых детей - 82 973 тенге;

семьям, воспитывающим семерых детей - 96 807 тенге;

семьям, воспитывающим восьмерых и более детей - по 4 МРП на каждого ребенка.

2024 год

семьям, воспитывающим четырех детей - 59 183 тенге;

семьям, воспитывающим пятерых детей - 73 988 тенге;

семьям, воспитывающим шестерых детей - 88 973 тенге;

семьям, воспитывающим семерых детей - 103 598 тенге;

семьям, воспитывающим восьмерых и более детей - по 4 МРП на каждого ребенка.

2025 год

семьям, воспитывающим четырех детей - 63 030 тенге;

семьям, воспитывающим пятерых детей - 78 798 тенге;

семьям, воспитывающим шестерых детей - 94 565 тенге;

семьям, воспитывающим семерых детей- 110 332 тенге;

семьям, воспитывающим восьмерых и более детей - по 15 728 тенге (4 МРП) на каждого ребенка.

Пособия по инвалидности

Как отметили в пресс-службе Минтруда, в связи с увеличением прожиточного минимума размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца каждый год гарантированно повышаются на уровень инфляции.

2021 год

Люди с инвалидностью общего заболевания, военнослужащие и сотрудники органов внутренних дел, в зависимости от группы инвалидности, получали:

I группа - 65 860 тенге;

II группа - 52 483 тенге;

III группа - 35 675 тенге.

Пособие для детей с инвалидностью от 16 до 18 лет составляло:

I группа - 65 860 тенге;

II группа - 54 541 тенге;

III группа - 41 164 тенге.

2022 год

I группа - 69 155 тенге;

II группа - 55 108 тенге;

III группа - 37 459 тенге.

2023 год

I группа - 89 248 тенге;

II группа - 71 398 тенге;

III группа - 48 681 тенге.

2024 год

I группа - 95 496 тенге;

II группа - 76 397 тенге;

III группа - 52 089 тенге.

2025 год

I группа - 101 702 тенге;

II группа - 81 362 тенге;

III группа - 55 474 тенге.

Пособия по потере кормильца

Размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца устанавливаются Социальным кодексом и зависят от группы и причины инвалидности, количества иждивенцев, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, пояснили в пресс-службе.

2021 год

Размер пособия составил:

при одном иждивенце - 29 500 тенге;

при двух иждивенцах - 51 110 тенге;

при трех иждивенцах - 63 459 тенге;

при четырех иждивенцах - 67 232 тенге;

при пяти иждивенцах - 69 634 тенге;

при шести и более иждивенцах - 72 378 тенге.

2022 год

при одном иждивенце - 30 975 тенге;

при двух иждивенцах - 53 667 тенге;

при трех иждивенцах - 66 633 тенге;

при четырех иждивенцах - 70 595 тенге;

при пяти иждивенцах - 73 116 тенге;

при шести и более иждивенцах - 75 998 тенге.

2023 год

при одном иждивенце - 34 888 тенге;

при двух иждивенцах - 60 445 тенге;

при трех иждивенцах - 75 049 тенге;

при четырех иждивенцах - 79 512 тенге;

при пяти иждивенцах - 82 352 тенге;

при шести и более иждивенцах - 85 597 тенге.

2024 год

при одном иждивенце - 39 934 тенге;

при двух иждивенцах - 73 792 тенге;

при трех иждивенцах - 97 666 тенге;

при четырех иждивенцах - 112 858 тенге;

при пяти иждивенцах - 119 369 тенге;

при шести и более иждивенцах - 130 221.

2025 год

Государственное пособие, назначаемое и выплачиваемое матери или отцу, усыновителю, опекуну, воспитывающим ребенка с инвалидностью, до достижения им 18 лет, составит 74 428 тенге (1,61 от прожиточного минимума).

Размер пособия по потере кормильца составит:

при одном иждивенце - 42 530 тенге;

при двух иждивенцах - 78 588 тенге;

при трех иждивенцах - 104 014 тенге;

при четырех иждивенцах - 120 194 тенге;

при пяти иждивенцах - 127129 тенге;

при шести и более иждивенцах - 138 685 тенге.

Вместе с тем размер пособий матери или отцу, усыновителю (удочерителю), опекуну, воспитывающему ребенка с инвалидностью, и лицу, осуществляющему уход за лицом с инвалидностью І группы, с 1 июля 2023 года повышен в среднем на 14,5 процента.

Наряду с вышеперечисленными пособиями из республиканского бюджета в 2025 году также будут повышены пенсионные выплаты по возрасту и за выслугу лет (солидарная пенсия) - на 8,5 процента с опережением инфляции на 2 процента (6,5+2).

Размеры пенсии составят:

минимальный размер - 62 771 тенге;

максимальный размер - 162 195 тенге.

Базовая пенсионная выплата в зависимости от трудового стажа составит от 70 до 110 процентов от величины прожиточного минимума (ПМ):

минимальный размер - 32 360 тенге (70 процентов от ПМ);

максимальный размер - 50 851 тенге (110 процентов от ПМ).

Общий размер пенсии с учетом базовой и солидарной выплат составит:

минимальный размер пенсии - 95 131 тенге;

максимальный размер пенсии - 213 046 тенге;

Специальное государственное пособие

Отдельным категориям граждан назначается специальное государственное пособия (СГП). СГП выплачивается с учетом изменения размера МРП, устанавливаемого на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, то есть ежегодно увеличивается.

С начала 2025 года размеры специального государственного пособия будут увеличены на 6,5 процента в соответствии с размером МРП:

лицам с инвалидностью Великой Отечественной войны - 62 912 тенге (16 МРП);

участникам Великой Отечественной войны - 62 912 тенге (16 МРП);

лицам, приравненным к лицам с инвалидностью Великой Отечественной войны, - 29 687 тенге (7,55 МРП);

участникам Великой Отечественной войны - 62 912 тенге (16 МРП); лицам, приравненным к лицам с инвалидностью Великой Отечественной войны, - 29 687 тенге (7,55 МРП); лицам, приравненным к участникам Великой Отечественной войны, - 24 340 тенге (6,19 МРП);

вдовам воинов, погибших в Великую Отечественную войну, - 17 616 тенге (4,48 МРП);

женам (мужьям) умерших лиц с инвалидностью Великой Отечественной войны - 10 066 тенге (2,56 МРП);

вдовам воинов, погибших в Великую Отечественную войну, - 17 616 тенге (4,48 МРП); женам (мужьям) умерших лиц с инвалидностью Великой Отечественной войны - 10 066 тенге (2,56 МРП); Героям Социалистического труда, Советского Союза, Героям Социалистического труда из числа участников Великой Отечественной войны, Героям Советского Союза, "Қазақстанның ғарышкер-ұшқышы" - 545 094 тенге (138,63 МРП);

лицам, удостоенным звания "Халық Қаһарманы", "Қазақстанның Еңбек Ері", - 545 094 тенге (138,63 МРП);

лицам, удостоенным звания "Халық Қаһарманы", "Қазақстанның Еңбек Ері", - 545 094 тенге (138,63 МРП); семьям погибших (умерших, пропавших без вести) военнослужащих - 18 048 тенге (4,59 МРП);

труженикам тыла в годы Великой Отечественной войны - 8 376 тенге (2,13 МРП);

участникам ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС - 18 874 тенге (4,80 МРП);

жертвам политических репрессий, имеющим инвалидность или являющимся пенсионерами, - 4 837 тенге (1,23 МРП);

труженикам тыла в годы Великой Отечественной войны - 8 376 тенге (2,13 МРП); участникам ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС - 18 874 тенге (4,80 МРП); жертвам политических репрессий, имеющим инвалидность или являющимся пенсионерами, - 4 837 тенге (1,23 МРП); лицам, которым назначены пенсии за особые заслуги (139 человек), - 4 837 тенге (1,23 МРП);

ветеранам боевых действий на территории других государств, в том числе: в Афганистане - 24 340 тенге (6,19 МРП); на таджикско-афганском участке, миротворцам в Ираке, в Нагорном Карабахе - 18 874 тенге (4,80 МРП).

Выплаты 2025 года

В рамках нового закона о республиканском бюджете на 2025-2027 годы Казахстан направит значительные средства на социальную поддержку граждан. В 2025 году общий объем государственных социальных выплат составит внушительные 710,9 миллиарда тенге.

На что пойдут эти средства:

525,5 миллиарда тенге выделено на пособия по инвалидности - это крупнейшая часть бюджета, подчеркивающая приоритетность помощи людям с ограниченными возможностями;

316,4 миллиона тенге предусмотрено на государственные специальные пособия, охватывающие отдельные категории граждан;

316,4 миллиона тенге предусмотрено на государственные специальные пособия, охватывающие отдельные категории граждан; 156,8 миллиарда тенге направят на пособия по потере кормильца, что важно для поддержки семей, оставшихся без основного источника дохода;

28,3 миллиарда тенге будет выделено на специальные профессиональные государственные пособия.

Как подчеркнули в пресс-службе министерства, введение новых видов пособий и социальных выплат в 2025 году не планируется.

По мнению экономиста Сагынтая Абдрахманова, рост социальных пособий в Казахстане за последние пять лет нельзя назвать существенным с точки зрения их покупательной способности.

"Прожиточный минимум, к которому привязаны пособия, остается заниженным. Текущие размеры пособий по инвалидности не покрывают затрат на реабилитацию, лекарства и специализированные услуги, особенно в сельских регионах. Государство, безусловно, стремится поддерживать социально уязвимые слои населения. На 2025 год предусмотрено 710,9 миллиарда тенге на социальные выплаты, что на 12,5 процента больше, чем годом ранее", - заявил экономист.

Однако этого увеличения недостаточно, чтобы решить основные проблемы, полагает эксперт.

"Выплаты по потере кормильца, например, остаются слишком низкими. Для семей, которые лишились основного источника дохода, эта помощь может покрыть лишь минимальные расходы. Здесь важно учитывать не только уровень инфляции, но и рост цен на продукты питания, коммунальные услуги и другие ключевые нужды", - отметил Абдрахманов.

Одной из ключевых проблем, по мнению собеседника Tengrinews.kz, является то, что базовые социальные пособия не адаптируются к изменяющимся экономическим реалиям. Несмотря на положительную динамику, размеры выплат зачастую теряют свою покупательную способность уже через несколько месяцев после повышения.