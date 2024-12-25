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25.12.2024, 09:47

Чемпиона мира по тайскому боксу убили в Алматы

Новости Казахстана 0 1 517

В федерации тайского бокса (муай-тай) подтвердили новость о смерти 20-летнего Али Серика, передает Tengri Sport.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com
Ранее в полиции Алматы рассказали об инциденте, который закончился смертью молодого человека. По предварительным данным, между знакомыми парнями произошла ссора, в результате чего один из них применил нож.

"Плохая новость пришла из Алматы. Чемпион мира среди взрослых по муай-тай Серик Али был убит хулиганами. Выражаем соболезнования семье и близким нашего чемпиона", - заявили в Казахстанской федерации муай-тай.

В 2022 году Серик Али стал самым молодым чемпионом мира среди взрослых по муай-тай в весовой категории 51 килограмм, получил звание мастера спорта международного класса.

Для справки: муай-тай или тайский бокс - боевое искусство Таиланда, в котором можно наносить удары кулаками, голенями, локтями и коленями. Из-за этого, его еще называют "боем восьми конечностей".

Отметим, что молодой человек также занимался кикбоксингом - его профиль есть на сайте лиги One Championship, в которой он успел провести один поединок.

Напомним, по предварительным данным, между знакомыми парнями произошла ссора, в результате чего один из них применил нож. Подозреваемый задержан "по горячим следам" и водворен в изолятор временного содержания. Орудие преступления изъято.

 

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