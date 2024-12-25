Налоговики обратились к казахстанцам с важным предупреждением

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"На сегодняшний день интернет-мошенниками продолжают направлять фейковые уведомления с заголовком "Предупреждение об устранении нарушений Взыскание задолженности в бюджет, за счет денег, находящихся на банковских счетах" на электронные адреса или виде сообщения в социальных сетях налогоплательщиков", - говорится в сообщении.

В КГД напомнили, что все уведомления формируются по закону и автоматически получают номер. Уведомления направляются только в "Кабинет налогоплательщика", на портал eGov и в приложения e-Salyq. Некоторые уведомления сразу доступны в личном кабинете. Уведомления по камеральному контролю можно запросить в виде PDF через КНП или eGov.