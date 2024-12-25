Налоговики обратились к казахстанцам с важным предупреждением

Комитет государственных доходов Минфина обратился к казахстанцам с важным предупреждением, передает Tengrinews.kz.
"На сегодняшний день интернет-мошенниками продолжают направлять фейковые уведомления с заголовком "Предупреждение об устранении нарушений Взыскание задолженности в бюджет, за счет денег, находящихся на банковских счетах" на электронные адреса или виде сообщения в социальных сетях налогоплательщиков", - говорится в сообщении.
В КГД напомнили, что все уведомления формируются по закону и автоматически получают номер. Уведомления направляются только в "Кабинет налогоплательщика", на портал eGov и в приложения e-Salyq. Некоторые уведомления сразу доступны в личном кабинете. Уведомления по камеральному контролю можно запросить в виде PDF через КНП или eGov.
"В этой связи, КГД рекомендует проявлять бдительность и не доверять недостоверным рассылкам, не перечислять денежные средства, не переходить по сомнительным ссылкам, проверять достоверность полученных сообщений. Важно! Рассылка из информационных систем КГД на электронные почты налогоплательщиков не осуществляется", - обратились к казахстанцам в ведомстве.
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