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25.12.2024, 11:21

Дело Стати - Казахстан вернул в Нацфонд 80 миллионов долларов

Новости Казахстана 0 540

В результате урегулирования многолетнего спора по делу Стати Национальный банк Казахстана вернул в Нацфонд ранее замороженные активы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Как сообщил глава Нацбанка Тимур Сулейменов, деньги были заморожены 10 лет назад, а теперь их удалось вернуть.

"Я считаю, это одна из позитивных новостей последних дней. Они были заморожены, как вы знаете, в результате действий давно минувших дней. Это 10 лет назад было. Заморозили активы Нацфонда на сумму порядка 80 миллионов долларов. В рамках вот этого урегулирования между республикой активы Нацфонда были разморожены. 80 миллионов возвращены в распоряжение Национального фонда Казахстана", - рассказал Тимур Сулейменов в кулуарах Мажилиса.

Журналисты уточнили, означает ли это, что за последние годы сумма выросла. Сулейменов напомнил, что активы в Национальном фонде хранятся в долларах.

Напомним, накануне стало известно, что правительство, Национальный банк Казахстана и стороны Стати при поддержке и согласии ведущих кредиторов Tristan Oil успешно завершили процесс урегулирования продолжительного спора о нефтегазовых активах в Казахстане.

Дело Стати завершено: Минюст сообщил подробности

Летом этого года сообщалось о том, что Казахстан урегулировал длившийся много лет спор с бизнесменами из Молдовы Анатолом и Габриэлем Стати. Правительство, Национальный банк Казахстана и стороны Стати подписали рамочное соглашение.

Судебная тяжба длилась с 2010 года. Иски рассматривались в Нидерландах, Бельгии, Люксембурге, Швеции, Великобритании, США. В какой-то момент даже были арестованы активы Национального фонда Казахстана. В 2021 году арест удалось снять.

Пока длились суды, казахстанские чиновники неоднократно подчеркивали, что с Казахстана в пользу Стати ни один доллар взыскан не был.

Изначально поводом для иска послужило досрочное прекращение контрактов на недропользование компаний ТОО "Толкыннефтегаз" и ТОО "Казполмунай" 21 июля 2010 года в связи с неисполнением лицензионно-контрактных условий.

Подавая иск, Стати ссылались на Договор к Энергетической хартии. Это международное соглашение, призванное защитить инвестиции, вложенные инвесторами в энергетической сфере стран - участниц договора. Подписав данное международное соглашение в декабре 1994 года, государства-участники приняли на себя обязательство поддерживать и защищать инвесторов и инвестиции, при этом инвесторы должны быть добросовестными и инвестиции - законными.

Однако эксперты считают, что Стати не были добросовестными инвесторами.

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