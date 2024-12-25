Дело Стати - Казахстан вернул в Нацфонд 80 миллионов долларов

В результате урегулирования многолетнего спора по делу Стати Национальный банк Казахстана вернул в Нацфонд ранее замороженные активы, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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Как сообщил глава Нацбанка Тимур Сулейменов, деньги были заморожены 10 лет назад, а теперь их удалось вернуть.

"Я считаю, это одна из позитивных новостей последних дней. Они были заморожены, как вы знаете, в результате действий давно минувших дней. Это 10 лет назад было. Заморозили активы Нацфонда на сумму порядка 80 миллионов долларов. В рамках вот этого урегулирования между республикой активы Нацфонда были разморожены. 80 миллионов возвращены в распоряжение Национального фонда Казахстана", - рассказал Тимур Сулейменов в кулуарах Мажилиса.

Журналисты уточнили, означает ли это, что за последние годы сумма выросла. Сулейменов напомнил, что активы в Национальном фонде хранятся в долларах.

Напомним, накануне стало известно, что правительство, Национальный банк Казахстана и стороны Стати при поддержке и согласии ведущих кредиторов Tristan Oil успешно завершили процесс урегулирования продолжительного спора о нефтегазовых активах в Казахстане.

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Летом этого года сообщалось о том, что Казахстан урегулировал длившийся много лет спор с бизнесменами из Молдовы Анатолом и Габриэлем Стати. Правительство, Национальный банк Казахстана и стороны Стати подписали рамочное соглашение.

Судебная тяжба длилась с 2010 года. Иски рассматривались в Нидерландах, Бельгии, Люксембурге, Швеции, Великобритании, США. В какой-то момент даже были арестованы активы Национального фонда Казахстана. В 2021 году арест удалось снять.

Пока длились суды, казахстанские чиновники неоднократно подчеркивали, что с Казахстана в пользу Стати ни один доллар взыскан не был.

Изначально поводом для иска послужило досрочное прекращение контрактов на недропользование компаний ТОО "Толкыннефтегаз" и ТОО "Казполмунай" 21 июля 2010 года в связи с неисполнением лицензионно-контрактных условий.

Подавая иск, Стати ссылались на Договор к Энергетической хартии. Это международное соглашение, призванное защитить инвестиции, вложенные инвесторами в энергетической сфере стран - участниц договора. Подписав данное международное соглашение в декабре 1994 года, государства-участники приняли на себя обязательство поддерживать и защищать инвесторов и инвестиции, при этом инвесторы должны быть добросовестными и инвестиции - законными.

Однако эксперты считают, что Стати не были добросовестными инвесторами.