Как казахстанцы отдохнут в январе 2025 года

Январь 2025 года принесет казахстанцам отличный старт нового года с длинными выходными. Tengri Life подготовил удобный календарь, чтобы вы могли легко планировать отдых, работу и путешествия.
Всего в январе 2025 года будет 11 выходных дней, включая праздники и обычные выходные. Новый год начнется с четырех выходных подряд:
Январь подарит казахстанцам возможность провести больше времени с семьей, путешествовать или отдохнуть дома в уютной атмосфере праздника. График рабочих и выходных дней будет выглядеть следующим образом:
Календарь января 2025 года
Отметим, что в первом месяце года казахстанцы также отметят профессиональный праздник – День Национальной гвардии Казахстана – 10 января.
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