Как казахстанцы отдохнут в январе 2025 года

Январь 2025 года принесет казахстанцам отличный старт нового года с длинными выходными. Tengri Life подготовил удобный календарь, чтобы вы могли легко планировать отдых, работу и путешествия.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Сколько дней будем отдыхать

Всего в январе 2025 года будет 11 выходных дней, включая праздники и обычные выходные. Новый год начнется с четырех выходных подряд:

С 1 по 4 января – выходные дни в честь Нового года благодаря переносу рабочего дня с 3 января на воскресенье, 5 января.

7 января – еще один выходной в честь православного Рождества.

Когда отдыхаем, а когда работаем в январе 2025 года

Январь подарит казахстанцам возможность провести больше времени с семьей, путешествовать или отдохнуть дома в уютной атмосфере праздника. График рабочих и выходных дней будет выглядеть следующим образом:

1-4 января: праздничные выходные (Новый год).

5-6 января: рабочие дни.

7 января: выходной (Рождество).

8-10 января: рабочие дни.

11-12 января: стандартные выходные.

Календарь января 2025 года

Отметим, что в первом месяце года казахстанцы также отметят профессиональный праздник – День Национальной гвардии Казахстана – 10 января.