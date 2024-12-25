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25.12.2024, 14:22

Казахстан будет перечислять таможенные пошлины России и Беларуси в рублях

Новости Казахстана 0 520

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов рассказал, что Казахстан будет временно перечислять ввозные таможенные пошлины России и Беларуси в рублях, передает LS.

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

По его словам, данные поправки предлагаются внести в договор об ЕАЭС.

"В части определения временного механизма по переводу расчетов по таможенным пошлинам с РФ и Беларусью в российские рубли сроком на два года. Данное решение принято из-за невозможности использования долларов, так как есть санкционные ограничения в отношении этих стран. При этом механизм распределения и зачисления сумм таможенных пошлин в бюджеты стран не изменился", – пояснил он.

Для Казахстана, Армении и Кыргызстана также ничего не изменится, а доллар останется основной валютой расчета, добавил Сулейменов.

Считается, что эти изменения позволят обеспечить непрерывность поступлений пошлин в бюджеты стран ЕАЭС.

Отметим, что мажилис принял соответствующий законопроект.

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