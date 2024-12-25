Что изъяли у Кайрата Сатыбалдыулы: Антикор огласил список

Фото предоставлены Антикоррупционной службой

Он напомнил, что в 2022 году агентством обеспечен возврат имущественных активов и денежных средств государству и субъектам квазигосударственного сектора на сумму более 1,1 триллиона тенге.

"Из них денежные средства на сумму 321,6 миллиарда тенге возвращены напрямую в бюджеты. В число возвращенных активов входят административные здания, эксклюзивные драгоценности, люксовые дома, квартиры, автомобили, акции, доли участия в компаниях, железнодорожные пути и денежные средства, в том числе из-за рубежа", - сказал Бигайдаров на брифинге в Антикоре.

По его словам, в этом году возвращено несколько объектов, среди них - БЦ "Кайсар Тауэр" в Алматы стоимостью 7,9 миллиарда тенге, здание которого передано в распоряжение Казахского национального женского педагогического университета.

"Кроме того, на баланс РГУ "Казахская национальная академия искусств им. Жургенова" передано административное здание стоимость более 800 миллионов тенге. В столице три особняка стоимостью более 5 миллиардов тенге переданы в КГУ "Кабинет психолого-педагогической коррекции акимата Астаны для детей с инвалидностью", - отметил спикер.

Ранее сообщалось, что эти объекты принадлежали Кайрату Сатыбалдыулы.

Бигайдаров напомнил, что все возвращенные активы государству направляются на использование в социальных целях. В частности, на перечисленные Антикоррупционной службой 153,3 миллиарда тенге профинансировано строительство 83 школ на 92 тысячи ученических мест в ряде регионов и крупных мегаполисах страны.

"Так, с начала 2024 года построено 18 школ только в этом году. Основная доля приходится на столицу, Мангистаускую, Алматинскую и Жамбылскую области. В них созданы все необходимые условия для комфортного обучения детей. К примеру, в селе Толе би и Жамбылской области создана, сдана в эксплуатацию средняя школа имени Аль-Фараби на 300 мест. В Кызылорде на стадии завершения строительство школы-интерната с физико-математическим уклоном на 400 мест с общежитием на 300 мест. Строительство новых школ позволило решить вопрос дефицита мест. В девяти организациях образования включали шесть трехместных школ, двух аварийных и одну ветку школ", - сообщил представитель Антикора.

В целом из запланированных 83 школ построены и введены в эксплуатацию 56, на стадии завершения - 10, на 25-й год запланировано завершение еще 17 школ.

"Немалая доля активов, возвращенных из-за рубежа, сумма таких активов составила 670 миллионов долларов, это порядка 300 миллиардов в деньге, в том числе это деньги, возвращенные из Австрии. 36,8 миллиарда Лихтенштейна, 116,7 миллиарда Объединенных Арабских Эмиратов, 6,3 миллиарда. Турции. Деньги от продажи иностранных ценных бумаг. Это порядка 135,8 миллиарда. Кроме того, в России и Франции также установлены активы, которые на сегодня переданы Компании по управлению возвращенными активами. В целом поиск активов осуществляется путем анализа финансовых потоков фигурантов уголовных дел, их благосостояния. Проверке подвергаются не только подозреваемые лица, но и их доверенные родственники и другие лица", - заключил Бигайдаров.

Ранее Агентством по противодействию коррупции сообщалось о передаче государству объектов недвижимости, возвращенных осужденным Кайратом Сатыбалдыулы в качестве возмещения ущерба.