18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
514.93
536.04
5.18
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
25.12.2024, 17:46

Что изъяли у Кайрата Сатыбалдыулы: Антикор огласил список

Новости Казахстана 0 810

Официальный представитель Антикоррупционной службы Данияр Бигайдаров рассказал о возвращенных в страну активах, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото предоставлены Антикоррупционной службой
Фото предоставлены Антикоррупционной службой

Он напомнил, что в 2022 году агентством обеспечен возврат имущественных активов и денежных средств государству и субъектам квазигосударственного сектора на сумму более 1,1 триллиона тенге.

"Из них денежные средства на сумму 321,6 миллиарда тенге возвращены напрямую в бюджеты. В число возвращенных активов входят административные здания, эксклюзивные драгоценности, люксовые дома, квартиры, автомобили, акции, доли участия в компаниях, железнодорожные пути и денежные средства, в том числе из-за рубежа", - сказал Бигайдаров на брифинге в Антикоре.

По его словам, в этом году возвращено несколько объектов, среди них - БЦ "Кайсар Тауэр" в Алматы стоимостью 7,9 миллиарда тенге, здание которого передано в распоряжение Казахского национального женского педагогического университета.

"Кроме того, на баланс РГУ "Казахская национальная академия искусств им. Жургенова" передано административное здание стоимость более 800 миллионов тенге. В столице три особняка стоимостью более 5 миллиардов тенге переданы в КГУ "Кабинет психолого-педагогической коррекции акимата Астаны для детей с инвалидностью", - отметил спикер.

Ранее сообщалось, что эти объекты принадлежали Кайрату Сатыбалдыулы.

Бигайдаров напомнил, что все возвращенные активы государству направляются на использование в социальных целях. В частности, на перечисленные Антикоррупционной службой 153,3 миллиарда тенге профинансировано строительство 83 школ на 92 тысячи ученических мест в ряде регионов и крупных мегаполисах страны.

"Так, с начала 2024 года построено 18 школ только в этом году. Основная доля приходится на столицу, Мангистаускую, Алматинскую и Жамбылскую области. В них созданы все необходимые условия для комфортного обучения детей. К примеру, в селе Толе би и Жамбылской области создана, сдана в эксплуатацию средняя школа имени Аль-Фараби на 300 мест. В Кызылорде на стадии завершения строительство школы-интерната с физико-математическим уклоном на 400 мест с общежитием на 300 мест. Строительство новых школ позволило решить вопрос дефицита мест. В девяти организациях образования включали шесть трехместных школ, двух аварийных и одну ветку школ", - сообщил представитель Антикора.

В целом из запланированных 83 школ построены и введены в эксплуатацию 56, на стадии завершения - 10, на 25-й год запланировано завершение еще 17 школ.

"Немалая доля активов, возвращенных из-за рубежа, сумма таких активов составила 670 миллионов долларов, это порядка 300 миллиардов в деньге, в том числе это деньги, возвращенные из Австрии. 36,8 миллиарда Лихтенштейна, 116,7 миллиарда Объединенных Арабских Эмиратов, 6,3 миллиарда. Турции. Деньги от продажи иностранных ценных бумаг. Это порядка 135,8 миллиарда. Кроме того, в России и Франции также установлены активы, которые на сегодня переданы Компании по управлению возвращенными активами. В целом поиск активов осуществляется путем анализа финансовых потоков фигурантов уголовных дел, их благосостояния. Проверке подвергаются не только подозреваемые лица, но и их доверенные родственники и другие лица", - заключил Бигайдаров.

Ранее Агентством по противодействию коррупции сообщалось о передаче государству объектов недвижимости, возвращенных осужденным Кайратом Сатыбалдыулы в качестве возмещения ущерба.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Природа отдохнула: как живет внучка Высоцкого - уже родила семерых и уехала из РоссииНовости Мира
16.12.2024, 17:47 0
Суд принял решение по часовому поясу в КазахстанеНовости Казахстана
18.12.2024, 11:53 0
Казахстанца арестовали и лишили прав из-за наклейки на автоНовости Казахстана
28.11.2024, 18:08 0
Россиянин побывал в деревне в Польше и описал ее фразой «чтоб я так жил»Новости Мира
23.12.2024, 08:09 0
Кому из казахстанцев выплатят по 208 тысяч тенгеНовости Казахстана
27.11.2024, 11:06 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...