В Казахстане предложили ранний выход на пенсию родителям особенных детей

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По его словам, для детей с особыми потребностями нужны ежедневная терапия, медицинские процедуры и реабилитация, бассейн и другие необходимые виды лечения.

"Для жителей города это уже тяжелая задача. А для родителей, живущих в сельской местности, это еще большее испытание. Сколько детей с инвалидностью, которые не могут самостоятельно есть, говорить, да и вообще справляться с повседневными делами. Мать, которая стремится поставить ребенка с церебральным параличом на ноги, - это только она, никто другой. Когда ребенок ночью плачет и кричит, это лишь часть трудностей. Есть дети, которые несколько раз в день теряют сознание. Это тяжело не только физически, но и психологически. В нашей стране около 113 тысяч детей с инвалидностью, из которых 40 процентов проживают в сельской местности", - сказал Сериков в своем депзапросе.

Он заявил о необходимости открывать специализированные центры рядом с фельдшерско-акушерскими пунктами в сельских районах. Тогда матери особенных детей смогут отдохнуть, а также уделить время своей семье.

"Уход за детьми с особыми потребностями очень сложен, и многие отцы не выдерживают и уходят. В такие моменты матери, которые несут всю тяжесть, испытывают не только физическую, но и психологическую боль. Также стоит отметить, что матери, которые ухаживают за больными детьми всю свою жизнь, не имеют льгот для выхода на пенсию. Какая пенсия будет у матери, которая из-за заботы о ребенке с инвалидностью не работает?" - отметил депутат.

Он считает, что государство должно регулярно перечислять средства на пенсионные счета матерей, воспитывающих детей с особыми потребностями. Это будет гарантией их будущей пенсии.

Также депутат предлагает рассмотреть возможность выхода родителей детей с особыми потребностями на пенсию раньше, обучить одного из родителей по специальности педагога-ассистента или социального работника на краткосрочных курсах и регулярно вносить средства на пенсионный счет одного из родителей детей с особыми потребностями.