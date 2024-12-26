Никаких изменений не будет - министр о работе скорой помощи в Казахстане

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По ее словам, в законодательстве никаких изменений не планируется.

"Скорая медицинская помощь у нас сегодня оказывается в рамках ГОБМП. В рамках обсуждения законопроект, который сегодня опубликован на сайте открытых НПА, никаких изменений в части организации, финансирования, регламента не будет. Скорая медицинская помощь остается бесплатной в режиме 24/7", – сказала Альназарова на брифинге в Мажилисе.

Ранее в кулуарах нижней палаты Парламента министр рассказала о планах по закупу новых машин скорой помощи.

"С организацией скорой помощи проблемы у нас сегодня есть. Проведена соответствующая работа и с местными исполнительными органами, и с депутатами. В следующем году будет закуплено 336 единиц санитарного автотранспорта, поэтому доступность медицинской помощи будет улучшена. Были факты, есть проблемные вопросы в разных регионах, наблюдается дефицит санитарного автотранспорта", – добавила глава Минздрава.

Ранее вице-министр здравоохранения Ержан Нурлыбаев прокомментировал, что нововведение, согласно которому скорая помощь больше не сможет обслуживать круглосуточно всех пациентов без исключения, заработает в следующем году.

Напомним, в новой редакции правил оказания скорой медицинской помощи определяются 4 категории срочности вызова неотложки:

вызов 1-й категории срочности – состояние пациента, представляющее непосредственную угрозу жизни, требующее оказания немедленной медицинской помощи;

вызов 2-й категории срочности – состояние пациента, представляющее потенциальную угрозу жизни без оказания медицинской помощи;

вызов 3-й категории срочности – состояние пациента, представляющее потенциальную угрозу для здоровья без оказания медицинской помощи;

вызов 4-й категории срочности – состояние пациента, вызванное острым заболеванием или обострением хронического заболевания, без внезапных и выраженных нарушений органов и систем, при отсутствии непосредственной и потенциальной угрозы жизни и здоровью пациента.

Согласно предложенным новым правилам, скорая помощь будет выезжать на вызовы 4-й категории не круглосуточно, а по графику с 08:00 до 18:00 в будние дни, в субботу – с 08:00 до 12:00.