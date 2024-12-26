Опубликован список казахстанцев, ставших обладателями стипендии "Болашақ"

Решением комиссии по подготовке кадров за рубежом, 271 казахстанец стал обладателем международной стипендии "Болашақ", передает NUR.KZ со ссылкой на АО "Центр международных программ".
"Из общего числа стипендиатов 136 человек будут обучаться в магистратуре, 8 - в докторантуре, а 127 казахстанцев пройдут стажировку в лучших университетах и центрах мира.
Кроме того, 170 казахстанцев получили стипендии на прохождение научных стажировок в ведущих зарубежных научных и исследовательских центрах", - сказано в Telegram-канале АО "Центр международных программ".
С полным списком обладателей грантов можно ознакомиться здесь.
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