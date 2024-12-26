На сколько обесценился тенге за 2024 год в Казахстане

Курсы доллара США и других иностранных валют по отношению к тенге выросли за 2024 год. А это могло отразиться на сбережениях и доходах казахстанцев. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

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Стоимость иностранной валюты в Казахстане определяется по итогам торгов на валютной бирже. То есть курс тенге является плавающим

Соответственно, на него могут оказывать влияние различные внешние и внутренние факторы, включая действия Национального банка. Например, это валютные интервенции – продажа на бирже иностранной валюты из Национального фонда РК для стабилизации курса тенге.

То есть Нацбанк может обменивать свои доллары на тенге через биржу, что снижает спрос и стоимость американской валюты.

Рассмотрим динамику тенге по отношению к доллару, евро и российскому рублю за 2024 год.

Курс доллара в 2024 году

Согласно данным казахстанской биржи KASE, на 1 января 2024 года один доллар США имел средневзвешенный курс 449,19 тенге. То есть условно 1 млн тенге стоил 2 226,2 доллара.

Далее до апреля тенге укреплялся до 442 тенге. Эта отметка оказалась самой низкой в текущем году. После этого последовал тренд на ослабление национальной валюты.

Так, в мае курс уже достиг 447 тенге, а в июне произошел резкий скачок до 473 тенге за доллар США. Затем отмечался постепенный рост с некоторым укреплением в сентябре. Но под конец года курс нацвалюты снова резко ослаб – в начале октября доллар стоил уже почти 488 тенге, а к середине ноября вырос до 517 тенге.

После некоторого укрепления к началу декабря казахстанская валюта снова ослабла, и доллар достиг 525 тенге – наибольшая отметка по средневзвешенному курсу в текущем году. На момент написания материала тенге снова укрепляется до 517 тенге.

То есть за год доллар подорожал на бирже на 68 тенге. Соответственно, 1 млн тенге к концу года стоил бы уже 1 934 долларов США – обесценивание почти на 300 долларов.

Именно поэтому эксперты отмечают, что хранение наличных денег, включая доллары, может оказаться невыгодным.

Что было с евро

На 1 января 2024 года один евро оценивался в 486 тенге по средневзвешенному курсу.

Как и в случае с долларом, в первом квартале отмечалось его снижение до 475 тенге – наименьшая стоимость в текущем году. Однако затем последовал активный рост, и к концу третьего квартала евро достиг отметки в 583 тенге.

Далее было некоторое колебание и достижение рекордного в 2024 году курса в 545 тенге.

Однако к концу декабря валюта РК отыграла позиции, укрепившись до 537,5 тенге за один евро.

И если на начало года 1 млн тенге был бы равен 2 057 евро, то к концу года эта сумма снизилась бы до 1 860,5 евро (минус около 200 евро).

Курс рубля за год

Курс российского рубля к тенге определяется не прямыми торгами, а так называемым кросс-курсом – соотношением отдельных курсов валют РК и РФ к доллару США.

Динамика рубля в первой половине 2024 года была схожа с евро и долларом: с января по апрель отмечалось снижение с 5,03 тенге до 4,75 тенге. Затем валюта РФ стала резко дорожать, достигнув в июне отметки в 5,54 тенге.

Однако после этого последовало постепенное снижение до 4,83 тенге к началу ноября. В декабре снова отметилось подорожание, а к моменту написания статьи курс на KASE держится на отметке 5,19 тенге.

То есть рост с начала года оказался незначительным: если на 1 января сумма в 1 млн тенге была равна 198 807 рублям, то к концу года она снизилась до 192 678 рублей (минус 6,2 тыс. рублей).

Другими словами, за 2024 год тенге ослаб ко всем валютам, но сильнее всего просадка отмечается по отношению к доллару США.