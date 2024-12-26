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26.12.2024, 10:05

2 миллиарда на боди-массаже: у астанчанки изъяли квартиры, дома и Gelandewagen

Новости Казахстана 0 823

В Астане выявлена схема отмывания и легализации преступных доходов, полученных от содержания притона для занятия проституцией под видом боди-массажа, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

"Установлено, что жительницей Астаны за период с 2021 по 2023 годы от содержания притона для оказания интимных услуг получен преступный доход на сумму 2 млрд тенге. Проведенное по делу параллельное финансовое расследование позволило установить весь преступный доход, поступавший на счета подозреваемой через сложные схемы легализации с использованием банковских реквизитов родственников и доверенных лиц", - рассказали в АФМ.

С целью легализации преступных доходов астанчанка зарегистрировала на свое имя ТОО и за счет приобретения на преступные денежные средства и перепродажи сельскохозяйственных культур легализовала 88,5 миллиона тенге и получила преступный доход в сумме 95 миллионов тенге.

На денежные средства, полученные преступным путем, подозреваемая приобрела:

  • за 350 миллионов тенге коммерческое помещение площадью 500 квадратных метров в строящемся объекте;
  • за 92 миллиона тенге пять двухкомнатных квартир общей площадью 329,1 квадратных метра, зарегистрированные на наемного работника по уходу за своим ребенком;
  • за 667,5 миллиона тенге два коттеджа с земельными участками общей площадью 784 квадратных метров в Астане;
  • за 335,4 миллиона тенге две квартиры общей площадью 292 квадратных метров и парковочное место в элитных ЖК столицы;
  • за 114 миллионов тенге автомобиль марки Mercedes Benz G63.

Наложен также арест на обнаруженные при обыске 50 миллионов тенге и дорогостоящие ювелирные украшения.

"При этом, узнав о начале расследования в отношении нее, подозреваемая с целью недопущения наложения ареста и последующей конфискации, перепродала 5 двухкомнатных квартир за 143,5 миллиона тенге, в результате получен дополнительный преступный доход от их реализации в сумме 51,5 миллиона тенге", - отметили в АФМ.

Приговором суда она осуждена за организацию и содержание притона для занятия проституцией (статья 309 УК РК) и легализацию денег, полученных преступным путем (статья 218 части 3 УК РК) к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества и денежных средств, соответствующих стоимости проданных квартир.

"Таким образом, следствием в результате качественного расследования финансовых аспектов противоправной деятельности установлено все имущество, приобретенное на денежные средства, полученные преступным путем, и доходы от этого имущества общей стоимостью более 2 миллиардов тенге, и обеспечена его конфискация. Кроме того, в отношении наемного работника по уходу за ребенком, давшего по делу ложные показания о фактическом собственнике имущества, добытого преступным путем, начато расследование", - добавили в ведомстве.

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