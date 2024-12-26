Что известно о пилотах самолета, потерпевшего крушение близ Актау

Самолетом, потерпевшим крушение накануне близ Актау, управляли пилоты Игорь Кшнякин и Александр Калянинов. Информацию о них публикуют мировые СМИ, передает NUR.KZ

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Игорь Кшнякин имел большой опыт и налетал более 15 тыс. часов, из них около 11,2 тыс. часов - в должности капитана. По данным РИА Новости , капитан потерпевшего крушение воздушного судна под Актауимел большой опыт и налетал более 15 тыс. часов, из них около 11,2 тыс. часов - в должности капитана.

По информации RT, Кшнякин был гражданином РФ, что подтвердила его жена.

Между тем, по данным Media.az, второй пилот самолета - Александр Калянинов - был выпускником Бакинского европейского лицея. Отмечается, что Калянинов был одним из самых ярких выпускников учреждения, который осуществил свою детскую мечту, став пилотом.

"Эта трагедия стала тяжелой утратой не только для страны, но и для нас. Александр осуществил свои мечты, стал пилотом и добился больших успехов. К сожалению, он слишком рано покинул нас, но при этом, находясь на службе, спас десятки человеческих жизней", - рассказали в учебном учреждении.

Накануне пассажиры разбившегося в Актау самолета рассказали о первых секундах после крушения. По словам одного из пассажиров Субхонкула, выжить удалось благодаря действиям летчика.

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет, летевший из Баку в Грозный. На борту самолета находилось 69 человек, из них 5 членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

На данный момент известно, что погибли 38 человек, находившихся на борту самолета. Все шесть казахстанцев, летевших на борту, числятся погибшими. МЧС обнародовало имена погибших казахстанцев, среди них есть ребенок.

Сообщалось, что к расследованию трагедии приступила полиция - дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Помимо этого, накануне в правительстве сообщили, что создана правительственная комиссия по расследованию причин авиакатастрофы.

В Азербайджане сегодня объявлен траур. Также сообщалось, что компания Embraer сделала заявление по поводу крушения ее самолета близ Актау.

Сегодня в Минтрансе сообщили, что в Казахстан прибыла делегация Государственного агентства гражданской авиации Азербайджана и представители авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL).